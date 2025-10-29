El Concejo Municipal aprobó este pasado jueves 23 de noviembre una nueva ordenanza para que el municipio realice un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio provincial para que finalmente sea implementado un puerto fiscalizador de la pesca artesanal de la ciudad sobre algún sector de la costanera norte.

La ubicación de dicho puerto se consensuó realizarlo en el predio ubicado en calle Eudoro Carrasco 3610, en inmediaciones de la bajada Escauriza y junto a la playa de La Florida-

Ahora bien, la importancia de un puerto fiscalizador es para ser utilizado de órgano contralor para el ordenamiento de la actividad pesquera comercial local. Concretamente para la detección de prácticas ilegales, la trazabilidad de los productos y el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, su funcionamiento aportará el cuidado ambiental y la preservación del recurso ictícola, y viene a garantizar condiciones de seguridad alimentaria en los productos que llegan a los consumidores.

El lugar lo determinará bien el Ejecutivo, pero proponemos que se haga en la bajada que antes usaban los kayak, que cuenta con una base que podría servir de puerto fiscalizador, para construir allí una garita donde arriban los pescadores, se fiscalizan los papeles y siguen. Es un espacio que no va a molestar a clubes ni entidades que haya que correr después.

Concejal Hernán Calatayud

Partido Demócrata Progresista (PDP)