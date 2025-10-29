Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h
Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
AL 3ER DÍA
Con Moro Anghileri, Gerardo Romano. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años
Cine Lumière. Vie, 20.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)
BUT I’M A CHEERLEADER
Con Natasha Lyonne, Clea Duvall. Dir: Jamie Babbit. SAM 16 años
Cine El Cairo. Vie, 22.30 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 15.10 h
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h
Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 16.35 h
DOMINGO
Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP
Cine El Cairo. Vie, 20.30 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h
Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h
Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)
EL MATRIMONIO DE MARIA BRAUN
Dir: Rainer Werner Fassbinder. SAM 16 años
Cine Lumière. Jue, 20.00 h
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h
Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)
EL RETORNO
Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h
Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Showcase. Cas. 14.05
LAS ALAS DEL DESEO (1987)
Guión y dirección: Wim Wenders.
CineClú (Corrientes 450). Hoy, 20.30 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)
LOS RENACIDOS
Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.20 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 17.05 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)
ROCCO Y SUS HERMANOS
Con Alain Delon, Renato Salvatori. Dir: Juchino Visconti. SAM 13 años c/Reserva
Cine El Cairo. Jue, 22.30 h
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h
Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h
Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h
SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED
Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h
Showcase. Cas 16.10 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h
Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
ASTENGO
Mitre 754
Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño 107 bis
Recordables. Covers de rock de los 80/90 (Roxette, Bon Jovi, Toto, Queen, entre otros). Hoy, 20.30 h
Mr. Floyd. Mañana, 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21
C. C. ATLAS
Mitre 645
Hostel. Mañana, a las 20 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Diván del Tamarit. Recital poético musical sobre la obra de Federico García Lorca, a cargo de la artista española Carmen De la Osa y el pianista César Pradier, con una introducción de la escritora y filóloga Rocío Muñoz Vergara. Mañana, a las 19.30 h. Gratis (aforo limitado)
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h
Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
HIPODROMO INDEPENDENCIA
Avenida D. Alighieri
Festival Bandera. Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue y más... Sáb 1 de nov, a las 14.30 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Hoy, a las 19 h
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Ramanegra Dúo presenta Versiones folclóricas del metal. Vie 31 oct, a las 21 h (Terraza)
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h
METROPOLITANO
Junín 501
Luciano Pereyra. Vie 31 de oct y sáb 1 de nov, a las 21 h
Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR
Lett 4253
Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Hoy, a las 10 h.
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sáb, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 31 de oct, a las 21 h
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h