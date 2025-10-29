Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.30*, 17.00, 19.40, 22.15 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 22.55 h

Las Tipas. Cas: 17.10 h; Sub: 19.40, 22.10 h

Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h

AL 3ER DÍA

Con Moro Anghileri, Gerardo Romano. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 19.25, 21.45 h (*excepto sáb y dom)

BUT I’M A CHEERLEADER

Con Natasha Lyonne, Clea Duvall. Dir: Jamie Babbit. SAM 16 años

Cine El Cairo. Vie, 22.30 h

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.10 h

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. 3D Cas: 18.00 h; 2D Cas: 15.30 h; Sub: 20.30, 22.50 h

Las Tipas. 4D Cas 16.40 h; 3D Cas: 14.40; Sub: 19.10, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50, 19.30 h

Showcase. Cas: 12.50*, 15.05 h; Sub: 19.45, 22.05 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 16.35 h

DOMINGO

Con Ángel Fernández, José Alberto López. Dir: Julián Pérez Canton, Lautaro González de Cap. ATP

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. 4D Cas: 22.15 h

Hoyts. DBOX 2D y 2D Cas: 20.10 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.15, 21.05 h

Showcase. Cas: 14.00, 19.15*, 22.25 h (*excepto jue)

EL MATRIMONIO DE MARIA BRAUN

Dir: Rainer Werner Fassbinder. SAM 16 años

Cine Lumière. Jue, 20.00 h

EL PADRE DEL AÑO

Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.30 (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.10 h

Showcase. Sub: 14.50, 17.20, 20.00*, 22.30 h (*no se emite mar)

EL RETORNO

Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.20 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cinépolis. Cas: 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.15 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.35*, 14.40 h (*solo sáb y dom)

GOOD BOY

Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13

Cinépolis. Cas: 18.50, 22.50 h

Hoyts. Cas: 15.50*, 20.30, 22.30 h (*excepto sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 21.40 h

Showcase. Cas: 14.15, 20.25 h; Sub: 18.20, 22.25 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Showcase. Cas: 19.30, 21.40 h

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Showcase. Cas. 14.05

LAS ALAS DEL DESEO (1987)

Guión y dirección: Wim Wenders.

CineClú (Corrientes 450). Hoy, 20.30 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Showcase. Sub: 13.15*, 17.45, 20.10 h (*solo sáb y dom)

LOS RENACIDOS

Con Marco Antonio Caponi, Juan Ignacio Cane. Dir: Santiago Esteves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.40 h

Showcase. Cas: 15.40, 22.25 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.40h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MISS CARBÓN

Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 17.05 h

PARANORMAN (RE 2025)

Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.50, 19.15* (*solo jue)

ROCCO Y SUS HERMANOS

Con Alain Delon, Renato Salvatori. Dir: Juchino Visconti. SAM 13 años c/Reserva

Cine El Cairo. Jue, 22.30 h

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 22.00 h; Sub: 16.50 h

Hoyts. Cas: 18.50, 21.30 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 21.30 h

Showcase. Sub: 14.10, 16.40, 19.20, 22.00 h

SUPER WINGS THE MOVIE: MAXIMUN SPEED

Animación. Dir: Xiaoqing Cai, Cai Dongquin. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h

Showcase. Cas 16.10 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 14.45*, 17.30, 20.10, 22.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 16.50, 19.30 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10 h; DBOX 2D y 2D Cas: 17.40, 22.55 h

Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D-4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

Showcase. 3D Cas: 17.25; Cas: 14.00, 16.35, 19.10 h; Sub: 12.00, 14.30, 17.10, 20.55, 22.35 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 15.30, 19.00, 22.20 h

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 200 Bis

Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h

ASTENGO

Mitre 754

Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño 107 bis

Recordables. Covers de rock de los 80/90 (Roxette, Bon Jovi, Toto, Queen, entre otros). Hoy, 20.30 h

Mr. Floyd. Mañana, 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21

C. C. ATLAS

Mitre 645

Hostel. Mañana, a las 20 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Diván del Tamarit. Recital poético musical sobre la obra de Federico García Lorca, a cargo de la artista española Carmen De la Osa y el pianista César Pradier, con una introducción de la escritora y filóloga Rocío Muñoz Vergara. Mañana, a las 19.30 h. Gratis (aforo limitado)

EL CÍRCULO

Laprida 1223

Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h

Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h

Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h

HIPODROMO INDEPENDENCIA

Avenida D. Alighieri

Festival Bandera. Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue y más... Sáb 1 de nov, a las 14.30 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Hoy, a las 19 h

Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Ramanegra Dúo presenta Versiones folclóricas del metal. Vie 31 oct, a las 21 h (Terraza)

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h

METROPOLITANO

Junín 501

Luciano Pereyra. Vie 31 de oct y sáb 1 de nov, a las 21 h

Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h

CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR

Lett 4253

Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Hoy, a las 10 h.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.

Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sáb, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 31 de oct, a las 21 h

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h