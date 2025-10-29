Obra maestra de Wim Wender, quien crea un precioso retrato de un Berlín dividido, justo unos pocos años antes de la caída del Muro. Es una obra cinematográfica bella, literaria y culta. Uno de sus logros más impresionantes. Una magnífica historia de amor con elementos contemplativos, en especial el mundo de los ángeles en blanco y negro y el mundo terrenal a colores. (Hoy a las 20.30 en CineClú, Corrientes 450). 