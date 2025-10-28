El conductor radial y escritor Alejandro Dolina ganó el Premio Ondas Internacional de Radio 2025 por su labor al frente del programa La Venganza Será Terrible, que se emite de martes a sábado en la medianoche por la 750. De a cuerdo a las palabras del jurado, Dolina fue reconocido "por su capacidad de crear un universo propio desde el humor".





Los Premios Ondas, creados en 1954, buscan destacar a las producciones radiales, musicales y televisivas que aporten miradas innovadoras de los principales temas de interés para una audiencia cada vez más compleja. La ceremonia es organizada anualmente por la firma Prisa, en alianza con Radio Barcelona de la Cadena SER.

Este año, en la 72º edición de la entrega de premios, los organizadores destacaron el papel de los medios de comunicación durante el masivo apagón que sufrió gran parte de España en abril de este año.

Lista completa de los ganadores

Premio Ondas Internacional de Radio

La venganza será terrible, Alejandro Dolina - Argentina

Premio Ondas Internacional de Televisión

The last ride (The human factor) - RAI Italia

Premio Ondas Nacional de Radio

Mejor programa

VersióRac1- Rac1

Mejor programa de proximidad

Cafè d’idees - Radio 4

Mejor programación especial

Programas especiales por el apagón del 28 de abril

Mejor idea radiofónica

Un libro una hora - Cadena SER

Trayectoria o mejor labor profesional

Isaías Lafuente

Mejor podcast

Se llamaba como yo - De eso no se habla y EITB Media

Mejor campaña de radio

La radio lo hace todo inolvidable

Pingüino Torreblanca para Asociación España de Radiodifusión Comercial (AERC)

Mejor agencia de radio

MONO Madrid

Premio Ondas Nacional de Televisión

Mejor programa de entretenimiento

Página Dos -La 2 de RTVE

Mejor programa de actualidad o cobertura especial

Especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave-RTVE

Mejor contenido de proximidad

El campo es nuestro-Aragón TV

Mejor comunicador

El Gran Wyoming-La Sexta

Mejor comunicadora

Alejandra Herranz- RTVE

Mejor serie de comedia

Celeste-Movistar Plus+

Mejor serie de drama (Ex aequo)

Querer-Movistar Plus+

Pubertat-HBO Max y 3Cat

Mejor intérprete femenina en ficción

Para el elenco de Furia: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas-HBO Max

Mejor intérprete masculino en ficción

Secun de la Rosa por Superstar-Netflix

Mejor documental o serie documental (Ex aequo)

El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei-HBO Max

Premio Ondas Nacional de Música

A la trayectoria (Ex aequo)

Pastora Soler

Fenómeno musical del año

Valeria Castro

Guitarricadelafuente

Mejor espectáculo, gira o festival

LOS40 Music Awards Santander

Premio Ondas especial de la organización

Paco Lobatón