El conductor radial y escritor Alejandro Dolina ganó el Premio Ondas Internacional de Radio 2025 por su labor al frente del programa La Venganza Será Terrible, que se emite de martes a sábado en la medianoche por la 750. De a cuerdo a las palabras del jurado, Dolina fue reconocido "por su capacidad de crear un universo propio desde el humor".
Los Premios Ondas, creados en 1954, buscan destacar a las producciones radiales, musicales y televisivas que aporten miradas innovadoras de los principales temas de interés para una audiencia cada vez más compleja. La ceremonia es organizada anualmente por la firma Prisa, en alianza con Radio Barcelona de la Cadena SER.
Este año, en la 72º edición de la entrega de premios, los organizadores destacaron el papel de los medios de comunicación durante el masivo apagón que sufrió gran parte de España en abril de este año.
Lista completa de los ganadores
Premio Ondas Internacional de Radio
La venganza será terrible, Alejandro Dolina - Argentina
Premio Ondas Internacional de Televisión
The last ride (The human factor) - RAI Italia
Premio Ondas Nacional de Radio
Mejor programa
VersióRac1- Rac1
Mejor programa de proximidad
Cafè d’idees - Radio 4
Mejor programación especial
Programas especiales por el apagón del 28 de abril
Mejor idea radiofónica
Un libro una hora - Cadena SER
Trayectoria o mejor labor profesional
Isaías Lafuente
Mejor podcast
Se llamaba como yo - De eso no se habla y EITB Media
Mejor campaña de radio
La radio lo hace todo inolvidable
Pingüino Torreblanca para Asociación España de Radiodifusión Comercial (AERC)
Mejor agencia de radio
MONO Madrid
Premio Ondas Nacional de Televisión
Mejor programa de entretenimiento
Página Dos -La 2 de RTVE
Mejor programa de actualidad o cobertura especial
Especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave-RTVE
Mejor contenido de proximidad
El campo es nuestro-Aragón TV
Mejor comunicador
El Gran Wyoming-La Sexta
Mejor comunicadora
Alejandra Herranz- RTVE
Mejor serie de comedia
Celeste-Movistar Plus+
Mejor serie de drama (Ex aequo)
Querer-Movistar Plus+
Pubertat-HBO Max y 3Cat
Mejor intérprete femenina en ficción
Para el elenco de Furia: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas-HBO Max
Mejor intérprete masculino en ficción
Secun de la Rosa por Superstar-Netflix
Mejor documental o serie documental (Ex aequo)
El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei-HBO Max
Premio Ondas Nacional de Música
A la trayectoria (Ex aequo)
Pastora Soler
Fenómeno musical del año
Valeria Castro
Guitarricadelafuente
Mejor espectáculo, gira o festival
LOS40 Music Awards Santander
Premio Ondas especial de la organización
Paco Lobatón