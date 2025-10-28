El precio internacional de la soja subió a 399 dólares por tonelada en el mercado de Chicago, el valor más alto en quince meses. El incremento se da en el marco de la reanudación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían derivar en el levantamiento de la veda impuesta por Pekín al grano estadounidense de la campaña 2025/2026. “Tanto es así que ya se habla de exportadores que están cotizando tarifas de fletes hacia China desde el Golfo de México”, señalaron desde Granar. Se estima que para completar sus requerimientos de soja para el año calendario China necesitaría entre 5,50 y 8,20 millones de toneladas y que EE.UU sería la única opción viable para proveerlos. Analistas sostienen que un acuerdo implicaría el retorno inmediato de la demanda china a Estados Unidos y desplazaría a los proveedores sudamericanos. En ese contexto, el propio Scott Bessent adelantó que parte del entendimiento contempla que la Argentina restablezca los derechos de exportación eliminados por el gobierno de Milei.