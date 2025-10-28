Con profundas divisiones, judicialización electoral en el medio y un electorado que se esfumó, la UCR bonaerense participó de otra dura derrota electoral que la dejó aún más desarmada en el distrito electoral más grande del país.



Con dirigentes divididos entre las listas de la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Nuevos Aires, el radicalismo cayó en la grieta de la avenida del medio, que no tuvo lugar en estos comicios dado que el escenario estuvo totalmente polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que tuvieron una ínfima diferencia de 46 mil votos, al tiempo que el resto que quedó lo supo capitalizar el Frente de Izquierda, que se llevó dos bancas.

Ya en las elecciones de septiembre, la UCR había quedado fragmentada entre los que fueron con el armado de centro Somos Buenos Aires que se llevó un 5,25 por ciento de los votos que le alcanzaron para quedarse con dos bancas en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado; y los que apostaron al espacio Nuevos Aires o directamente no se involucraron en los comicios.

Así como empezaron los pases de factura en el peronismo por la derrota que arrojó el escrutinio provisorio, también se hicieron escuchar en las filas de los boinablanca, que esperan un “gesto” de la conducción que hasta el momento comparten Miguel Fernández y Pablo Domenichini.

Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia lamentó que en el partido no hayan podido ponerse de acuerdo y por eso su espacio terminó con la Coalición Cívica. En diálogo con Noticias 12, dijo que fue una elección "sumamente polarizada y que si uno quería estar en la discusión tenía que estar en uno u otro lugar de esa polarización" y cuestionó que "para algunos es natural pintarse de celeste o de violeta, otros piensan que hay que construir una alternativa aunque tenga menos votos".

“No había espacio para las terceras fuerzas, no iban a ser competitivos los acuerdos que propusieron. El PRO fue todo con La Libertad Avanza. Les avisamos que ni Petrecca ni Passaglia iban a ser amigos nuestros, pero no quisieron escuchar”, deslizó un dirigente radical molesto con la conducción del Comité provincia.

De esas cuatro bancas que el espacio Somos Buenos Aires se llevó en septiembre, una es del PRO en la figura de Pablo Petrecca, intendente de Junín y senador electo, mientras que la otra pertenece a Andrés De Leo, diputado electo y referente de la Coalición Cívica. “Vamos a esperar a ver si Petrecca, Passaglia o De Leo se suman al bloque radical o si van a jugar con La Libertad Avanza y el PRO”, ironizó un legislador provincial.

En septiembre, a los intendentes no les fue nada bien ya que de los 27 jefes comunales que tiene el radicalismo, solo 12 resultaron victoriosos, aunque dos de ellos fueron con otro sello que no fue el de Somos. En los comicios de este domingo, ni siquiera eso. La derrota fue aún más profunda.

Los mejores resultados se obtuvieron en municipios como Saladillo, Lobería, Rojas, Ayacucho, Coronel Dorrego y Magdalena, donde la lista que encabezó el “lilito” Juan Manuel López resultó tercera fuerza, pero con porcentajes muy lejanos a los de los libertarios y el peronismo.

Por ejemplo, en Magdalena, cuyo intendente Lisandro Hourcade iba como tercer candidato en la lista, el espacio cosechó 857 votos contra los 4670 de La Libertad Avanza y 3601 de Fuerza Patria. Algo similar ocurrió en Rojas, con el intendente Román Bouvier en la nómina de la CC, que sumó 576 voluntades contra las 6153 de La Libertad Avanza y las 4118 del peronismo.

La propuesta de Provincias Unidas, que contaba con “los fierros” y el apoyo de seis gobernadores, tampoco fue mejor. Con el peronista Florencio Randazzo a la cabeza, el espacio que llevaba a los radicales del sector de Evolución de Martín Lousteau, se quedó con 212.959 votos, esto es el 2,44 por ciento de las voluntades, siendo superada por la propuesta que llevó ala cabeza al mediático abogado Fernando Burlando, que se ubicó como cuarta fuerza con el 2,79 por ciento de los sufragios.

En las filas radicales entienden que con el triunfo libertario los gobernadores que armaron Provincias Unidas, se van a acercar aún más al gobierno de Javier Milei, pero garantizando resguardar espacios como las universidades o la salud pública.

Ahora, el radicalismo que está alineado al senador nacional Maximiliano Abad insiste con negociar con Axel Kicillof por fondos para intendentes y cargos en organismos de control antes del recambio legislativo de diciembre, cuando la representación del partido centenario en la Legislatura bonaerense quede sumamente reducida.

Pasado el 10 de diciembre, la Legislatura cambiará su composición y los radicales, suponiendo que no se unifiquen, quedarán divididos en pequeños espacios de tres, dos y un miembro en Diputados, mientras que en el Senado habrá solo dos representantes, que ni siquiera saben si formarán un mismo espacio.

En la UCR especulan con que al gobernador -cuya interlocutora con el Poder Legislativo es Agustina Vila- le convendrá negociar con la composición actual de los cuerpos dado que consideran que, pese a que el peronismo tendrá quórum propio en el Senado, no podrá obtener los dos tercios necesarios para aprobar las leyes que necesitan de la mayoría especial.

“El gobernador se tiene que apurar a sacar el paquete, después de diciembre no va a tener nunca más los dos tercios. Ellos apuestan a negociar algunas cosas con el PRO, pero no se van a separar más de LLA, menos ahora que tienen la zanahoria de ‘Santilli gobernador’ adelante”, evaluó un dirigente.

Una convocatoria para estirar la agonía

Como el 31 vence el plazo de funcionamiento del Comité y la Convención de Contingencia, el titular de esta última, el diputado Pablo Domenichini, convocó a los correligionarios que integran el cuerpo a una reunión por “razones de urgencia” para este jueves. Por su parte, Miguel Fernández hizo lo propio convocando a un plenario del Comité.

La cita será en el Comité ubicado en La Plata desde las 14 horas, en respuesta al “estado de incertidumbre provocado por la dilación en la resolución de las actuaciones CNE 12881/2025” sobre la nulidad de las mesas para la votación en distritos del conurbano.

Desde las diversas tribus entienden que se llevará adelante un proceso de prórroga hasta llegar a alguna resolución y posterior convocatoria. Básicamente, la idea es evitar que la Tesorería y otros cargos de control se queden sin firma. "No tenemos energía ni para sillazos", describieron sobre el encuentro.