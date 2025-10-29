El próximo viernes 31 de octubre el psicoanalista, filósofo, politólogo y columnista de Página/12, Jorge Alemán, recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La ceremonia se realizará a las 17 en el Salón de Grados del Antiguo Rectorado (Obispo Trejo 242). “Sus aportes se expresan en el modo singular en que tomó el legado del psicoanálisis y lo puso al servicio del entendimiento de lo político y del análisis social contemporáneo”, reza la resolución de la Facultad de Filosfía y Humanidades (FFyH)que solicitó la distinción. Alemán es un asiduo visitante de la UNC con una participación activa en la Cátedra Libre Deodoro Roca que impulsa la FFyH junto al gremio de docentes investigadores. Al día siguente, el 1º de noviembre, Alemán brindará un conversatorio desde las 11 en la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC.
