El embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, confirmó que “no hay ningún argentino afectado” por el megaoperativo policial que se desplegó este martes en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una organización narco con presencia en algunas de las favelas más importantes de la ciudad.

“Lo único que hubo fueron cuestiones logísticas de tránsito, interrupción de transporte público, comercios que cerraron temprano sus puertas", dijo el embajador tras la masacre en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, que según la Defensoría Pública regional dejó al menos 132 muertos.

Guillermo Raimondi, embajador argentino en Brasil.





Este miércoles, informó Raimondi, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya se encuentra de regreso de su gira por el sudeste asiático, mantendrá diversas reuniones con sus ministros para "analizar la situación y ver los pasos a seguir”.

En un mensaje a los argentinos en Brasil, Raimondi recordó que "el consulado emite periódicamente informaciones sobre las cuestiones a las que conviene que los turistas estén atentos, y sugiero que se esté pendiente de si hay novedades".

"Río de Janeiro en contexto general es una ciudad peligrosa", aunque "hoy la situación es de tranquilidad y orden”, concluyó.