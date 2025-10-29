El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, puso sobre la mesa este miércoles un viejo debate sobre la representación parlamentaria que tiene la población bonaerense en el Congreso. Lo hizo en el marco del inicio del escrutinio definitivo en la ciudad de La Plata, proceso que quedó inaugurado con un acto realizado en el Pasaje Dardo Rocha por parte de las autoridades de la Junta Nacional Electoral, Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y el propio Ramos Padilla.

“Llegarán otras discusiones pendientes, propias también del estamento que se eligió de diputados, la subrepresentación que tiene la provincia de Buenos Aires. Elegimos 35 diputados, son 70 diputados los de la provincia de Buenos Aires, que representan casi el 40 por ciento del padrón electoral. Otra discusión pendiente también que tiene nuestro sistema electoral”, dijo el magistrado.

La Cámara de Diputados de la Nación está compuesta por 257 como resultado de un censo del año 1980 que dio cuenta de que había 27.947.446 habitantes en la Argentina, pero el último censo de 2022 marca que hay más de 47 millones de habitantes y, unos 17 millones de ellos, están en territorio provincial. Según los cálculos de diversos legisladores que presentaron proyectos para cambiar la representación, los bonaerenses deberían ocupar 100 bancas.

Un debate similar se da en la Legislatura provincial, donde la distribución de las bancas se realiza en base a las secciones electorales. Uno de los planteos principales en relación a ello es por la cantidad de bancas que representan a la Primera y la Tercera, las secciones del conurbano que concentran entre ambas a 10 millones de electores, cuando hay otras secciones con menos de 700 mil votantes que tienen una cantidad de bancas similar.

En una entrevista con Buenos Aires/12, el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja provincial, Facundo Tignanelli, sostuvo que en la Provincia "hay que encarar reformas que tienen que ver con la representación" y marcó como ejemplo que el conurbano bonaerense "está subrepresentado" en ambas cámaras. "Creo que debe haber reformas electorales, pero que le sirvan a la gente. Se aplica un censo de 1914 para elegir representantes en la Provincia, eso hace que se haga todo más complejo y lo sufre la gente", subrayó.

Ramos Padilla fue uno de los protagonistas de las últimas dos elecciones que, con el desdoblamiento, pusieron una mirada más fina sobre el accionar de la Justicia electoral. Con el respaldo de haber llevado adelante procesos exitosos, el juez también hizo un pedido a los diputados y senadores, como así también a los Ejecutivos, de evitar modificar las leyes electorales en los mismos años en que se llevan adelante los comicios, como pasó esta vez con la aprobación de la boleta única, la suspensión de las PASO y el desdoblamiento.

Por eso el juez se atrevió a dejar una “pequeña sugerencia” a los candidatos electos y pidió por “la previsibilidad” argumentando que “poder actuar con tiempo, es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”.

“Muchas otras, las cuales estamos con ganas de participar y creo que todos los actores políticos, las agrupaciones, los funcionarios, tienen mucho que aportar en ese sentido para fortalecer día a día el sistema electoral y en definitiva el sistema democrático”, dijo.

El juez que tiene a cargo el Juzgado Federal Nº1 de La Plata, sostuvo que el año que viene debería debatirse cómo se continúa con el nuevo instrumento de votación, por la BUP, dado que “hay un enorme desafío” de cómo integrarla en las PASO. “Las Primarias se suspendieron, pero es un debate que sin lugar a dudas se va a dar el año que viene”, marcó.

El recuento definitivo, en marcha

En el recuento definitivo, los empleados de la Justicia electoral, fiscales y apoderados de las distintas fuerzas pondrán los ojos sobre los votos de todos los distritos, ordenados de modo alfabético y por sección electoral, para ver qué tanto varía la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que cerraron el domingo con una diferencia ínfima.

En Buenos Aires, la lista que encabezó Diego Santilli cosechó 3.605.127 votos, un 41,45 por ciento que le valió alzarse co 17 bancas; mientras que la nómina de Jorge Taiana se hizo de 3.558.527 votos, el 40,91 por ciento del total para obtener 16 escaños, mientras que el Frente de Izquierda de los Trabajadores con 438.747 votos, es decir, el 5,04 por ciento, se quedó con las restantes dos en juego.

Así, los ojos de los fiscales estarán sobre los 103.947 votos en blanco, pero especialmente sobre los 206.177 sufragios que fueron calificados como "nulos", los 4.277 recurridos y los 2.122 impugnados.

El juez electoral Ramos Padilla valoró poder mostrar a la ciudadanía el trabajo que realiza la Secretaría Electoral con las escuelas, la recirculación de los distritos, el trabajo con los municipios, la revisión de escuelas para que las personas ejerzan el voto más cerca de su casa, revisamos las escuelas con planes a dos años.

“También pudimos poner el conocimiento de la ciudadanía que desplegar 40.000 mesas aproximadamente no es algo que se hace de un día para el otro, interviene un fiscal, hay una capacitación previa, se conforman con mucho tiempo de aspiración y que el material electoral que es cuidadosamente seleccionado, cuidadosamente preparado, tarda semanas en llegar a cada uno de los lugares expuestos de votación”, chapeó. “Esta foto en la cual están todos los votos, se van a recordar las expresiones de los bonaerenses y es una muestra más del fortalecimiento de la democracia”, cerró.