Netflix publicó este miércoles el trailer de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una serie documental dirigida por Martín Rocca sobre el adolescente de 18 años que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gessell en enero de 2020.

El estreno de la serie, que tendrá tres capítulos de 45/50 minutos con entrevistas exclusivas y material de archivo, será el próximo el 13 de noviembre.





Entre los entrevistados estarán los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, y el abogado de la familia Báez, Fernando Burlando. También aparecerán dando su testimonio amigos del joven que presenciaron el asesinato y hasta personal policial.

Según puede verse en el trailer, los capítulos pondrán la lupa sobre el registro y posterior difusión que tuvo el hecho: "La serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina", anuncia la plataforma.

El crimen de Fernando ocurrió el 18 de enero 2020 frente a la discoteca "Le Brique" en Villa Gesell. Como coautores del homicidio fueron condenados a prisión perpetua Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.