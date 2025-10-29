El arquero español del Inter, Josep Martínez, protagonizó un trágico accidente de tránsito, en el que un hombre de 81 años resultó muerto tras haber sido impactado por el automóvil del futbolista. El jugador se dirigía al entrenamiento del equipo cuando colisionó con el anciano que circulaba en una silla de ruedas eléctrica y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre, identificado como Paolo Saibene, de 81 años, sufrió un desmayo o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión a un carril intermedio de la autopista en el momento en el que pasaba Martínez.

Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, expresó el apoyo institucional del club hacia Martínez, que recibió ayuda psicológica después de haber atropellado a la víctima. "Lamentablemente, ha ocurrido un suceso grave y delicado. Damos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y estamos con nuestro jugador, a quien conocemos muy bien. Son sucesos desafortunados que, por desgracia, forman parte de la vida cotidiana", dijo Marotta a los medios de comunicación en un evento sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina celebrado en la Trienal de Milán.

De acuerdo a la información de los medios locales, Martínez habría dado negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió. Además, cerró sus perfiles en redes sociales. Ahora el español está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y, en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma, la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel. Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según informó la prensa local. El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron certificar la muerte del hombre.

El portero, que quedó afectado por lo sucedido, no estuvo presente en el entrenamiento del Inter previo al duelo ante el Fiorentina de Serie A. Se espera que Martínez esté al menos una semana sin entrenarse, para garantizar que el proceso legal y psicológico del futbolista se desarrolle con cierta tranquilidad.