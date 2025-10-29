Un hombre quedó imputado por amenazas contra María Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por la policía en la provincia de Córdoba durante la pandemia de coronavirus.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6, a cargo de José Bringas, consideró al sujeto, cuya identidad no fue divulgada, como el presunto autor del delito de amenazas calificadas contra María Soledad Laciar el pasado 6 de octubre. El sospechoso habría amenazado a la madre del joven asesinado mediante la red social Instagram.

La misma Laciar fue quien interpuso la denuncia que motivó la investigación sobre la autoría de los mensajes intimidatorios. En este contexto los análisis contaron con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y el personal de la Policía Judicial. Con estos avances finalmente se realizaron allanamientos en varias viviendas dentro de la ciudad de Córdoba el pasado martes 28 de octubre.

Dicho trabajo finalizó con el secuestro de un teléfono celular, junto a la previsualización y la inmediata extracción de información relevante presente en otros cuatro dispositivos tecnológicos gracias a la herramienta CAPTA (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable).

Cabe aclarar que la madre de Valentino y su familia fueron víctimas de otros atentados. En enero de 2023, pocos meses antes del veredicto final del juicio contra los responsables materiales, la mujer publicó en su cuenta personal de Twitter que le apedrearon el portón, le rompieron el vidrio del auto a su otro hijo y también rompieron el de su vehículo. "No me voy a callar", había advertido en esa ocasión la mujer que volvió a denunciar las amenazas contra su búsqueda de justicia.

El caso de Valentino Blas Correas

El joven cordobés fue asesinado en un caso de gatillo fácil el 6 de agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19. En aquel entonces había pocos contagios en Córdoba, por lo que algunos comercios volvían a abrir sus puertas con medidas de precaución.

Valentino había salido a cenar con sus amigos a uno de estos locales y volvieron a sus casa en el auto de uno de ellos. En el trayecto tuvieron un percance con una moto. Los policías les mostraron las armas a Valentino y sus amigos, por lo que decidieron escapar para salir de la situación. "Me asusté, pensé que eran delincuentes", explicó el joven conductor amigo de la víctima fatal. Fueron perseguidos a los tiros por un patrullero y uno de los disparos impactó en la espalda del joven.

Los amigos de Valentino lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero allí se negaron a atenderlo. Por este rechazo médico el empleado de la clínica fue sentenciado a prisión por la Justicia de Córdoba.

Los asesinos del adolescente

Finalmente en marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a prisión perpetua a los efectivos Lucas Damián González (37 años) y Javier Catriel Alarcón (33). Ellos dispararon cuatro y dos veces respectivamente y fueron hallados culpables por el delito de "homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también por la tentativa de homicidio".

Junto a ambos principales apuntados también fueron sentenciados otros 15 agentes de las fuerzas provinciales de seguridad, tras haber intentado "plantar" un arma en el vehículo en el que circulaban los jóvenes para encubrir el asesinato y fundamentar los disparos contra ellos.

Además, el ex Ministro de Seguridad de Córdoba, Alfredo Mosquera, junto a su mano derecha, Lucas Mezzano, y el ex jefe de policía y Subdirector de Seguridad Capital, Gonzalo Cumplido, están imputados en un segundo juicio que investiga las maniobras de encubrimiento, dádivas y omisión de los funcionarios públicos y los ex policías de alto rango.