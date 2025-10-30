7 - STILLER Y MEARA: NADA SE HA PERDIDO

(Stiller & Meara: Nothing Is Lost, Estados Unidos/2025)

Dirección: Ben Stiller

Duración: 98 minutos

Disponible en Apple TV+



Que una pareja haya estado casada durante sesenta y dos años es algo de por sí extraordinario. Ni hablar si esa pareja, Jerry Stiller y Anne Meara, conformó durante buena parte de ese tiempo una de las duplas cómicas más emblemáticas de la televisión estadounidense, con presencia regular en shows nocturnos de la talla de The Ed Sullivan Show, que allá se seguía con la misma devoción con que acá se veían las novelas de Alberto Migré. Fallecidos en 2020 y 2015, respectivamente, Stiller y Meara tuvieron dos hijos, Ben y Amy, a quienes incorporaron de pequeños en sus rutinas. Lo hacían como un juego, probablemente sin imaginar que Ben se convertiría en uno de los rostros centrales de la Nueva Comedia Americana y en un director capaz desmontar la cultura pop con bisturí quirúrgico.

Desmontar -la vida de sus padres, sus trayectorias profesionales, la mecánica de su humor, la potencia y el desgaste de un legado- es precisamente lo que hace el director y protagonista de Zoolander y Una guerra de película en Stiller y Meara: Nada se ha perdido, documental que acaba de desembarcar en Apple TV+ y cuyo punto cero es un gesto íntimo: después de la pandemia, Ben y Amy deben vaciar el viejo departamento familiar. Lo que podría haber sido una tarea puramente doméstica se convierte, gracias a la mirada del hijo-cineasta, en un proceso de excavación emocional. Entre cajas y muebles apilados aparecen decenas de latas con grabaciones hogareñas en Súper 8, casetes de audio y fotos que conforman el cuerpo de una memoria audiovisual. A ese archivo familiar Stiller suma conversaciones con su hermana, su ex esposa -la actriz Christine Taylor- y sus propios hijos, en un intento por trazar las líneas invisibles que conectan la historia paterna con la suya.

Stiller no cae en la trampa de la elegía complaciente ni en la nostalgia fácil. A cambio, prefiere la observación sobria de una relación tan cómica en escena como por momentos turbulenta fuera de ella. Stiller y Meara satirizaban los estereotipos de un matrimonio mixto -él, judío; ella, católica de ascendencia irlandesa-, pero detrás del humor había choques de ego, crisis y un largo combate con el alcohol de parte de ella, que Ben menciona sin convertirlo en eje dramático. La distancia entre los personajes públicos y la intimidad hogareña se vuelve el verdadero tema de una película que funciona en dos planos simultáneos: el del hijo que busca entender a sus padres y el del artista que analiza los mecanismos del humor, es decir, una experiencia pública a la vez que íntima. A fin de cuentas, esos hijos que encabezan la arqueología familiar son dos adultos que, quizás por primera vez, se acercan a sus padres no como figuras tutelares sino como un hombre y una mujer que se amaron con intensidad, se hirieron con frecuencia y, pese a todo, se eligieron mutuamente hasta el final de sus días.

Cada recuerdo rescatado del polvo es menos un documento que una conversación diferida con los muertos. En esa tensión entre archivo y presente, entre el homenaje y la revisión, el documental encuentra su particularidad. Si bien podría haber sido (solo) una postal afectuosa, Nada se ha perdido termina siendo un ensayo sobre la memoria, la fama y la herencia emocional. Lo que no quiere decir que Stiller no apele a la ironía o al reproche velado. Incluso su propio título pertenece a lo primero, pues promete que “nada se ha perdido” aun cuando el director sabe que sus padres hoy son inalcanzables. Quizás por eso filmó esta película, para atrapar sus voces antes de que se disuelvan. Es así que Nada se ha perdido es un acto de memoria con la fisonomía de un buen chiste: seco, preciso y, claro, un poco triste.