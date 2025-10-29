Este domingo la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional volverá a llenarse de libros, música y voces con la tercera edición de la Feria del Libro Originario. Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca acercar al público las producciones editoriales y artísticas vinculadas con los pueblos originarios, y difundir sus saberes, historias y lenguas a través de distintas expresiones.

Organizada por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, la feria reúne a editoriales y autores de todo el país que abordan la temática indígena desde la literatura, el ensayo, la música, la etnografía, la pedagogía y la investigación. En esta nueva edición, además, se incorpora un espacio especialmente dedicado a las infancias, con lecturas, relatos y actividades plásticas orientadas a transmitir las leyendas y tradiciones de las primeras naciones a las nuevas generaciones.

“Lo que vamos a hacer el domingo viene de unas actividades que realizamos todos los jueves con chicos y chicas desde los cuatro años”, cuenta María Ragonese, del Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional, invitada a participar en la programación. “Trasladamos esa experiencia a la feria: una ronda de lectura en voz alta de relatos de pueblos originarios y una actividad plástica compartida. Es una manera de acercar esas historias desde el juego y la palabra”.

Las editoriales que participan son de variados rincones del país. La Provincia de Buenos Aires tiene una fuerte presencia. Participarán las editoriales Nubífero (Villa Lynch), Las cuarenta, Carminalucis, La flor azul (Villa Gesell), Salvaje Federal, La Disgráfica, Amauta&Yaguar, Prometeo, Rumbo Sur, Ethnographica, Ciccus, Biblos, Colihue, Antropofagia, Editorial Cheuque, Chakana (Jujuy), Asunto impreso, Tinta Limón, Editorial SB, Yin Yang Ediciones, Nuestra América, Espacio Hudson, Del Signo, El colectivo, Milena Caserola, Pupek, grupo GEMAS, Ruge el Bosque, Ojoreja, HEN, Editorial Indígena (Córdoba), Mburucuyá (Rosario), Centro Comunitario Otorongo Wasi, Tepatiki, Pajarita Cantora (Quilmes), Katatay (La Plata), Hora Mágica (Florida), Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke (Olavarría) y grupo Trungkay Kuyfike Kimün (UNICEN), Wichi Ihomet, Tanta Agua, Pido la palabra (Neuquén), Liquenes Editora Artesanal (Santa Cruz), Laleliloluz (Campana), Alexia Editores (Tierra del Fuego) y Condorhuasi Instituto de Ceramologia.

Además, varias editoriales universitarias, como la Editorial Científica Universitaria y la Editorial Museo Marítimo de Ushuiaia.

La agenda de la feria es extensa y diversa. A las 14:30 hs se presentará la colección “Los grandes líderes de la historia” (Editorial Alexia, Tierra del Fuego), que recorre la historia de la Patagonia continental e insular a través de referentes indígenas. A las 15:10 hs, Gabriel Seisdedos, presidente de PEN Argentina, presentará “Lenguas vivas. La palabra en idiomas originarios” (Ediciones PEN), y a las 15:40 hs se dará a conocer el catálogo de HEN, que reúne memorias, poemas y pedagogías de comunidades camiare comechingonas de Córdoba.

Entre las presentaciones destacadas también se cuentan “El plan inca” de Ulises Bosia (Ediciones Futurock), una investigación sobre el proyecto belgraniano de instaurar una monarquía incaica; “La cumbre de nuestra raza” de Josefa Poncela (Ediciones Biblioteca Nacional); y “El niño, el cóndor y el sueño” (Editorial Mburucuyá), libro bilingüe quechua/español presentado por su autor Sandro Rodríguez junto a la ilustradora Sabrina Gullino Valenzuela Negro. El cierre estará a cargo de Mario Castells, que presentará “Buenos Aires, Mbairy Mbáire” (editoriales Amauya y Yaguar).

El espacio para las infancias se desarrollará en paralelo con lecturas y actividades coordinadas por Solana Schvartzman, María Ragonese y Eugenia Santana, quienes a las 15 hs propondrán una ronda de leyendas indígenas. Más tarde, Daniela Szpilbarg presentará lecturas de “La espuma” de Perla Suez y “Abecedario de aventuras animales” de Cecilia Codoni (Editorial Pupek), mientras que a las 17:30 hs Marcelo Quispe leerá “Sonqoy multicolor” (Editorial Último Recurso), acompañado por la música de Camila Martínez.