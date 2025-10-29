La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está de salida rumbo al Senado, pero continúa en modo campaña. "La seguridad de nuestro país, siempre primero", publicó en redes al informar que ordenó reforzar las fronteras con Brasil por cualquier "desbande" relacionado a la masacre contra el "Comando Vermelho" en Río de Janeiro, a 1500 kilómetros del paso de Foz de Iguazú, el más cercano para ingresar a la Argentina.
Para evitar "desbandes" por la violencia en Río de Janeiro
Bullrich sigue en modo campaña y ordena reforzar las fronteras con Brasil
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.