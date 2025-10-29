La cabeza con el pelo teñido de rojo, separada completamente del cuerpo, fue hallada en una zona de densa vegetación cerca de una favela de Río de Janeiro, casi 24 horas después del operativo policial más letal en la historia de Brasil. "Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron la cabeza en un árbol como un trofeo", cuenta a la agencia AFP Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, de 19 años, acusando de su muerte a las fuerzas de seguridad.

"Ejecutaron a mi hijo sin derecho a defensa. Fue asesinado", dice Raquel con la voz temblorosa de tristeza y cólera. Mientras esperaba junto al padre del chico y otros familiares en el exterior de la morgue el miércoles para reconocer los restos, la mujer de 34 años cuenta que pasó toda la madrugada recorriendo hospitales y comisarías buscando a su hijo. Finalmente lo vieron entre decenas de cuerpos alineados en una plaza del complejo de favelas de Penha, recuperados por los vecinos.

"Él solo tenía 19 años, era un muchacho de buena familia. Y no tuvo derecho a una segunda oportunidad", relata la madre. El padre de Iago, Alex Rosado da Costa, acusa a agentes del BOPE, la unidad de élite de la policía local, de haber ejecutado a su hijo. "Le arrancaron la cabeza. Por lo que me han dicho, no tiene heridas de bala en el cuerpo", afirma. Un periodista de la AFP vio ese cuerpo decapitado.

"No hay cuerpo, no hay nada"

Raquel describe lo que vivió en las últimas horas como puro "terror". "No fue solo con mi hijo, fue una masacre", comenta la madre de Iago. Fuera de la morgue Ana Beatriz Adorno, de 24 años, buscaba a su vez a su marido, de 29. "No sabemos dónde está. No hay cuerpo, no hay información, no hay nada", dijo Ana. Con ella, dos mujeres más buscaban también a sus esposos.

El martes las barriadas de Penha y Alemao fueron escenario de violentos enfrentamientos entre 2.500 policías fuertemente armados y sospechosos que lanzaron drones con bombas y levantaron barricadas. Durante la operación se produjeron intensos intercambios de disparos, que causaron al menos 130 muertos. Observadores señalan que esta operación fue diferente a otras similares en Río, con escenas descriptas como extremadamente brutales.