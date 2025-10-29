En un giro que los defensores de derechos civiles han calificado de alarmante, la Corte Suprema de Texas dictaminó que los jueces estatales pueden negarse a oficiar ceremonias de matrimonio de parejas del mismo sexo amparándose en sus creencias religiosas. Con esta decisión, la igualdad matrimonial en el estado del sur estadounidense queda expuesta a tensiones profundas entre libertad de conciencia e imperativo de trato igualitario.
Un nuevo paso en la avanzada antiderechos
La Corte Suprema de Texas dictamina que los jueces pueden negarse a casar a parejas del mismo sexo
