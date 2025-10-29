El Gobierno anunció una actualización de entre el 29 y 35 por ciento para los prestadores en discapacidad y despertó la indignación del colectivo porque llegó con un año de retraso, dejó sabor a poco y, además, incumple con la ley de Emergencia votada por el Congreso. Según denunciaron las organizaciones del colectivo, el aumento anunciado no llega ni a la mitad de lo que establecía la norma, que Seguimos en una situación desesperante y frente a un Estado es que ser retira sin dar ninguna clase de soluciones"Página/12