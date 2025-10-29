El Gobierno anunció una actualización de entre el 29 y 35 por ciento para los prestadores en discapacidad y despertó la indignación del colectivo porque llegó con un año de retraso, dejó sabor a poco y, además, incumple con la ley de Emergencia votada por el Congreso. Según denunciaron las organizaciones del colectivo, el aumento anunciado no llega ni a la mitad de lo que establecía la norma, que Seguimos en una situación desesperante y frente a un Estado es que ser retira sin dar ninguna clase de soluciones"Página/12
Críticas de las organizaciones al anuncio del Gobierno
Discapacidad: un supuesto "aumento" que no cumple con la ley de Emergencia
La ANDIS dictaminó incrementos para los prestadores de apenas un 35 por ciento en tres tramos, cuando la norma votada por el Congreso establecía un piso del 70 por ciento. "Es repugnante", denunció la actriz Vanina Bassi.
