El Presidente había anunciado después de los comicios del domingo que postergaría los cambios de gabinete hasta –posiblemente– el 10 de diciembre, pero ayer algo cambió. Hubo avances en ese sentido y las modificaciones podrían ocurrir antes de lo esperado. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo en la Casa Rosada junto a su segunda, Alejandra Monteoliva, que desembarcaría como la n
No se detiene la danza de nombres y reemplazos en los ministerios
En el gabinete nadie está con el sillón asegurado
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.