En las efemérides del 30 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1910. Nace Miguel Hernández

En Orihuela, provincia de Alicante, nace Miguel Hernández. Uno de los más famosos poetas españoles, moriría víctima de tuberculosis en 1942, preso del franquismo desde el final de la Guerra Civil. Fue revalorizado años más tarde, sobre todo a partir del disco que le dedicó Joan Manuel Serrat. Su obra poética abarca, entre otros títulos, Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y Nanas de la cebolla.

1938. Orson Welles y La guerra de los mundos

“Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7:45 P.M. y las 9:20 P.M.” La transmisión radial de La guerra de los mundos, de H. G. Wells, por parte del grupo del Teatro Mercury que encabeza Orson Welles, genera pánico en Estados Unidos. Es la víspera de la Noche de Brujas y millones de norteamericanos creen que se produce una invasión extraterrestre. Lo sucedido llega al día siguiente a la portada de The New York Times: "Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real. Muchos huyen de sus casas para escapar de la 'invasión de gas marciana'. Llamadas telefónicas inundan a la policía durante la emisión de la fantasía de Welles”, dice la bajada de la noticia titulada “Radiograma bélico crea el pánico”.

1938. El nacimiento de Héctor Larrea

En Bragado nace Héctor Larrea, uno de los grandes íconos de la radio en la Argentina. Su gran marca fue Rapidísimo, un ciclo que hizo historia en Radio Rivadavia. Condujo Seis para triunfar en Canal 9, que tuvo éxito en las noches de los viernes. Se retiró a fines de 2020.

1946. Nace Horacio Fontova

Nace un artista polifacético: Horacio Fontova. Músico, actor, dibujante, humorista, descolló con el grupo Fontova y sus sobrinos en los 80. Antes, había sido ilustrador de la revista El Expreso Imaginario. Alcanzó mayor fama con Peor es nada, el ciclo humorístico que compartió con Jorge Guinzburg en los 90. Siguió con la música y la actuación hasta su muerte, en abril de 2020.

1960. El nacimiento de Diego Maradona

En Villa Fiorito nace Diego Maradona. Uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos, brilló en los Cebollitas antes de debutar como profesional en Argentinos Jrs. en 1976. En febrero de 1977 llegó a la Selección, pero César Luis Menotti lo dejó afuera del Mundial 78. Tuvo su revancha en el Juvenil de Japón, en 1979. Campeón con Boca en el 81, no pudo consagrarse en el mundial de España ni en el Barcelona. La gloria la alcanzaría en el Napoli y en el seleccionado que ganó el mundial de México, donde fue la figura absoluta y en el que anotó el célebre gol a los ingleses, votado como el mejor de la historia, y el gol con “la mano de Dios”. No pudo repetir en el mundial de Italia, donde perdió la final. Luego vendrían suspensiones por doping en Italia, en 1991, y en el mundial de Estados Unidos 94. Se retiró en Boca en 1997. Fue DT de la Selección en el Mundial de Sudáfrica. Murió el 25 de noviembre de 2020.

1979. Adiós a Oski

A los 64 años se apaga la vida de uno de los más grandes humoristas gráficos de la Argentina: Oski. Nacido como Oscar Monti en 1914, destacó en la revista Rico Tipo, en la que ilustró textos de César Bruto. Creó la revista Los cuadernos de Oski y dejó libros ilustrados como Vera Historia de Indias (1958), Primera Fundación de Buenos Aires, llevada al cine por Fernando Birri en 1959, Vera historia del deporte (1973) y dos trabajos póstumos: El descubrimiento de América (1992) y Comentarios a las tablas médicas de Salerno (1999). En 1959 fue uno de los guionistas de El negoción de Simón Feldman, una sátira sobre el peronismo.

1983. Raúl Alfonsín gana las elecciones

Después de diez años sin poder votar, los argentinos van a las urnas para poner fin a la más siniestra dictadura de su historia y con el anhelo de cerrar para siempre el ciclo de golpes militares abierto en 1930. 18 millones de personas dibujan el mapa de la nueva Argentina democrática y lo hacen con nitidez: el bipartidismo se reparte más del 90 por ciento de los votos. El radical Raúl Alfonsín se convierte en presidente de la Nación con el 52 por ciento de los votos. Ítalo Luder llega al 40, en lo que significa la primera derrota del peronismo en una elección limpia. La UCR gana las principales gobernaciones y logra mayoría en Diputados. El PJ se impone en Santa Fe por escaso margen, en su único triunfo importante, y es la primera minoría en el Senado.

2004. Muere David José Kohon

A los 75 años fallece David José Kohon, uno de los principales directores de la generación del 60. Destacó con títulos como Tres veces Ana (1961) y Prisioneros de una noche (1962). Más tarde llegarían films como Con alma y vida (1970), que le valió el Cóndor de Plata, y ¿Qué es el otoño? (1977). Su última película fue El agujero en la pared, de 1982.

2009. Adiós a Claude Lévi-Strauss

Un mes antes de cumplir 101 años se apaga la vida de Claude Lévi-Strauss. Pieza clave del estructuralismo, recorrió el Mato Grosso en los años 30 y dejó obras clásicas como Tristes trópicos y El pensamiento salvaje.

2017. Fallece Daniel Viglietti

El cantautor uruguayo Daniel Viglietti muere en su Montevideo natal a los 78 años. Nacido en 1939, fue uno de los grandes exponentes de la canción de protesta en América Latina. Fue detenido en 1972 y al año siguiente, con el golpe de Estado, se exilió en la Argentina, para luego recalar en Francia hasta su regreso a Uruguay en 1984. Musicalizó a poetas como César Vallejo, Federico García Lorca y Nicolás Guillén, entre otros.

Además, es el Día del Recuerdo de las Víctimas de Represiones Políticas en las Ex Repúblicas Socialistas Soviéticas.