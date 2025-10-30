En La Rioja, el escrutinio definitivo confirmó como ganador de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre al peronismo, respaldado por el gobernador Ricardo Quintela. Según los datos finales, el frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, 882 más que La Libertad Avanza (LLA), que cosechó 89.804.

Según los datos del escrutinio provisorio, con el 99,24% de las 1.322 mesas escrutadas y 10 aún pendientes, la fuerza Federales Defendamos La Rioja mantenía la delantera con 89.789 votos (43,57%) frente a La Libertad Avanza, que sumaba 89.168 (43,27%). Apenas 621 votos separaban a ambas fuerzas.

De esta manera, las dos bancas que se disputaban en la provincia para la Cámara de Diputados quedaron divididas entre la peronista Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti.

Para LLA la elección en La Rioja resultaba clave, no solo porque Quintela es uno de los principales opositores de Javier Milei, sino también por el peso político que tiene dentro del Gobierno el diputado riojano Martín Menem, quien en las elecciones de 2023 compitió --sin éxito, ya que terminó tercero-- para ocupar el puesto de gobernador por su espacio.

Además, existen posibilidades de que Menem vuelva a postularse para gobernador en el 2027. Para ello, cuenta con el apoyo del legislador provincial electo por LLA y exsecretario administrativo en la Cámara de Diputados Diego Molina Gómez, quien considera que Menem es el “líder” del movimiento libertario en la provincia y es quien debe competir para la gobernación porque “se puso la campaña al hombro”.

