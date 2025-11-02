TEATRO

Asuntos internos

En una oficina del microcentro –entre escritorios, fotocopiadoras y biblioratos– el público debe llevar adelante un trámite y se topa con un ecosistema de reglas propias: formularios, filas, sellos, esperas que rozan el absurdo. Los oficinistas son bailarines y el jefe es cantante: el papeleo se vuelve coreografía y la ventanilla, escenario. El nuevo trabajo de Florencia Werchowsky es una experiencia inmersiva en un espacio no convencional, un recorrido que evoca aquella danza de vínculos y jerarquías que se imponían sobre las prioridades del mundo exterior en el mundo analógico, cuando el funcionamiento de la vida cívica dependía casi completamente de los intercambios humanos.

Hoy a las 19 y 20.30 en Esmeralda y Libertador (la dirección es enviada luego de comprar la entrada). Entrada: $22000.

Campera

Sofía siente una profunda depresión de departamento, vive con un perro que habla y cerca de un vecino que molesta. Una noche aparece Campera y la realidad se vuelve un bucle: recuerdos, interrupciones y la hora clavada en las tres. Entre el género fantástico y la comedia, esta obra escrita por Rocío Muñoz –ganadora en 2023 del premio Todos Los Tiempos, El Tiempo en la categoría Dramaturgia– indaga en el duelo y en el impulso (¿o el miedo?) de volver a salir a vivir. Actúan, además de Muñoz, Julián Larquier, Alejandro Russek y Juan Risso.

Viernes a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: $15000.

MÚSICA

Duets Special

El nuevo álbum de la cantante de Pretenders no forma parte de la discografía de su grupo, sino que es uno de duetos con sus amigos, justamente firmado como “Chrissie Hynde & Pals”. Cuenta con trece versiones en las que esta acompañada por cantantes de la talla de k. d. Lang, Shirley Manson o Rufus Wainwright, que es con quien tuvo la idea del disco y con el que canta “Always on my Mind”, el clásico de Elvis. En realidad todos los temas elegidos son clásicos, o en camino a serlo: Dave Gahan la acompaña en “Dolphins”, de Fred Neil; con Lucinda Williams hace “Sway”, de los Rolling Stones; y con Cat Power reinventa “First of the Gang to Die”, de Morrissey. Párrafo aparte merece su dúo póstumo con Mark Lanegan, que murió en 2022. Hynde nunca lo conoció personalmente, pero se convirtió en fan de sus memorias Sing backward and weep (2020), y en el ida y vuelta de mensajes y llamados alcanzaron a dejar grabada “Can’t Help Falling in Love”, otro clásico de Presley.

Popsicle

Nuevo simple que funciona como anticipo del próximo disco de Juliana Hatfield, aquella silenciosa princesa del indie norteamericano en tiempos del grunge. Desde entonces, la ex Blake Babies y legendaria compinche de Evan Dando nunca dejó de sacar discos, y este inminente opus lleva por título Lighting Might Strike, con fecha de salida para la segunda semana de diciembre. “Popsicle” sucede a “Scratchers”, dos muestras de un álbum cuyo título –cuenta su autora– viene del recuerdo del hermano menor de su madre (su tío, o sea), que murió víctima de un rayo con apenas 16 años.

ONLINE

Barreda, el odontólogo femicida

Fue uno de los casos criminales más sonados de los ‘90, en una época en la cual los femicidios aún solían llamarse “crímenes pasionales”. El 15 de noviembre de 1992 Ricardo Barreda, un reconocido odontólogo platense, asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra, iniciando una investigación, un juicio y un raid periodístico con mucho de amarillismo que duró años. La docuserie de dos episodios disponible en Flow propone una inmersión en el caso a partir de testimonios, material de archivo y dramatizaciones, “revelando cómo parte de la sociedad banaliza la tragedia, invisibilizando a las víctimas y celebrando al victimario. Más de 30 años después, este caso sigue resonando como un llamado urgente a reflexionar sobre la cultura machista y la persistente violencia de género, amplificada con discursos de odio en las nuevas tecnologías de comunicación”, según consigna la sinopsis oficial.

El monstruo de Florencia

Más crímenes de la vida real, esta vez reconvertidos en ficción. La serie de Netflix, creada por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima (el director de la popular serie Gomorra), los cuatro capítulos recorren uno de los mayores misterios en los anales de la criminalística italiana. Entre 1974 y 1982, en las afueras de Florencia, un hombre se acercó a parejas que tenían relaciones sexuales en su automóvil, asesinándolos sin contemplaciones. La investigadora Silvia Della Monica se pone tras los pasos del criminal luego de rastrear un homicidio similar en 1968, con la misma arma que el resto de los asesinatos: una Beretta calibre 22.

CINE

Foco Aristarain

La Asociación Amigos del Museo del Cine homenajea al gran cineasta argentino Adolfo Aristarain con un foco en cinco de sus películas más reconocidas, que serán exhibidas en el Auditorio del Colegio Público de Abogados (Av. Corrientes 1441). Los films elegidos por Pablo Conde, ex director del Festival de Mar del Plata, son Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, y cada función incluirá una conversación con integrantes de los elencos y equipos técnicos. “En un mundo lamentablemente virtual, su obra es víctima del peor de los males modernos: la falta de espacios para habitar. Estas proyecciones de uno de los cineastas nacionales clave, reconocido por la crítica, sus pares y el público, se proponen subsanar un poco esa falta”, escribe Conde. Las proyecciones serán siempre a las 17.30 los viernes 7 y 14 y 5, 12 y 19 de diciembre.

Mal vivir y Vivir mal

La Sala Lugones (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo el díptico del realizador portugués João Canijo. Mal vivir describe los complejos y dolorosos vínculos entre un grupo de mujeres –madres, hijas, tías– que manejan un pequeño hotel para turistas a comienzos de la temporada de verano. Vivir mal hace las veces de espejo y se concentra en las actividades de los pocos huéspedes del establecimiento durante esos mismos días. Si bien pueden verse por separado, en conjunto las dos películas conforman un notable buceo en el melodrama psicológico. En la función de hoy a las 17 estará presente Canijo para conversar con el público.

TV

De ruina a palacio

Como su nombre lo indica, esta entrega semanal de la señal Más Chic propone un viaje a la transformación de diversos inmuebles, de su estado calamitoso original a verdaderos hogares lujosos, listos para ser habitados. Así lo describen sus responsables: “Existen numerosas construcciones rurales abandonadas o en ruinas, que dejan volar nuestra imaginación ante la posibilidad de poder ser rehabilitadas. En este programa mostramos casos reales en los que la imaginación se ha hecho realidad”. Con la inestimable ayuda de arquitectos en estado de gracia y de decoradores de interiores, cada capítulo describe como un establo, una fábrica abandonada, un antiquísimo salón de espera de una estación de tren, una ermita y hasta una bodega son convertidas en espectaculares viviendas, al tiempo que se describen las vidas pasadas de esos espacios con extensa y rica historia.

Miércoles a las 18, por Más Chic.

Gumball está de regreso

Los nuevos episodios de El extraño mundo de Gumball, la serie de animación creada por el francés Ben Bocquelet, ya pueden verse en Cartoon Network. Gumball, Darwin, Anais, Nicole y Ricardo están de vuelta con más aventuras, acompañados de nuevos personajes como Penny, un extraño maní con cuernos, Alan, un globo lleno de helio con carita dibujada a tono, y Banana Joe, cuyo nombre parece homenajear a un olvidado personaje interpretado hace décadas por Bud Spencer. Más allá de estar destinada, a priori, a un público infantil, la saga es seguida por no pocos adultos en todo el mundo.

Días y horarios rotativos, por Cartoon Network.