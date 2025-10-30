Un amor incompleto 6 puntos

Une part manquante, Francia/Belgica/Japón/Estados Unidos, 2024

Dirección: Guillaume Senez

Guion: Jwan Denizot y Guillaume Senez

Duración: 98 minutos

Intérpretes: Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Suyu.

Disponible exclusivamente en salas.

Hace unos años se estrenó, en medio de polémicas e impugnaciones, el documental Borrando a papá, de Sandra Ferreira y Ginger Gentile. En él se abordaba -de forma bastante torpe, (¿maliciosamente?) incompleta y con una honestidad por lo menos cuestionable- el asunto de los padres varones que al separarse no se les permite ver a sus hijos. El mismo que toca desde la ficción la coproducción francobelga (y otros) Un amor incompleto, dirigida por Guillaume Senez. La diferencia es que acá la problemática es enmarcada de un modo más inteligente, amplio y, sobre todo, menos manipulador. Detalles importantes que incrementan la posibilidad de que el milagro de la empatía pueda surgir con naturalidad.

Aunque el relato se concentra en un caso, el de Jérôme, un francés que vive en Japón y desde hace casi una década busca a su hija, cuyo paradero desconoce, Un amor incompleto crea un contexto que le permite ampliar el universo. Y lo hace de manera sencilla, principalmente a través de dos elementos. Por un lado, haciendo que el protagonista sea parte de un grupo de contención de padres y madres separados a los que sus exparejas les niegan el vínculo con sus hijos. El segundo, ambientando la historia en Japón, donde, según muestra la película, la ley permite que cosas como esta sucedan bajo el paraguas de la Justicia.

Aparentemente, en ese país cuando un padre/madre se lleva a su hijo tiene el derecho de impedir el contacto con el otro progenitor, que por su parte, debe seguir cumpliendo con sus obligaciones. Lo que importa es quién realiza el primer movimiento. Pero Senez tiene la astucia de plantear el problema conteniendo a varones y mujeres, acotando la posibilidad de objeciones que pudieran venir solo por el lado de la violencia machista. De hecho, el director no se demora ni cinco minutos en incluir una escena violenta, en la que es una mujer la que reclama ver a su hijo con gritos, insultos y revoleo de objetos frente a la casa donde el nene ahora vive solo con su padre.

Un amor incompleto retrata con sensibilidad la pesarosa odisea no solo legal que Jérôme transitó durante nueve años. Buena parte del mérito de que su dolor pueda ser compartido por los espectadores es fruto del trabajo del actor Romain Duris, que consigue que sus penas y empeños resulten verosímiles y traspasen la pantalla. También es cierto que el público solo conoce las últimas semanas de la historia, casi sin aludir a los motivos específicos por los cuáles la ex del protagonista decidió lo que decidió. Una elección consciente con más elementos negativos que positivos (¿acaso hay algo en ese pasado que narrativamente es mejor ocultar?), aunque no llega a invalidar el combo emocional que la búsqueda de Jérôme pone en escena.