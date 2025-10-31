Provincias Unidas -el armado electoral del oficialismo santafesino- pidió a la Justicia Electoral que investigue a una ONG relacionada al excuarto candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en las elecciones del último domingo, Oscar “Cachi” Martínez, que destinó 21 millones de pesos a avisos publicitarios de Google para promover a los postulantes de esa coalición.

El intendente Pablo Javkin consideró ayer que “es gravísimo” lo que los apoderados de Provincias Unidas denunciaron ante la Justicia Electoral, acerca del aporte de una asociación civil santafesina de $21 millones a la campaña de Fuerza Patria para las elecciones del domingo 26. “Acá no es que estamos suponiendo un hecho. Acá se encontró un aporte directo de una fundación de Santa Fe ligada al cuarto candidato a diputado”, afirmó sobre “Cachi” Martínez.

La presentación fue realizada el 23 de octubre por los apoderados de Provincias Unidas ante la Justicia Electoral nacional, para que se investigue un gasto por unos 21 millones de pesos que la Asociación Civil 29 de Abril de Santa Fe realizó en avisos de campaña a través de Google para promocionar las candidaturas.

“Yo espero que la Justicia avance rápido porque el hecho es muy contundente. Pero quiero dejarlo claro porque a veces esto se mezcla con disputas electorales. Acá no es que estamos suponiendo un hecho. Acá se encontró un aporte directo de una fundación de Santa Fe ligada al cuarto candidato a diputado, que pautó”, afirmó Javkin.

La fundación, en rigor, es la Asociación Civil 29 de Abril, en cuyo estatuto presentado ante la Inspección General de Justicia de Santa Fe el 4 de mayo de 2022 declara como objeto “brindar ayuda social y profundizar el desarrollo cultural en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, haciendo especial hincapié en aquellos barrios que fueron afectados por la catástrofe hídrica” de 2003.

“Espero que haya una acción contundente y que no entre esto en función de debates o simpatías electorales, porque estas son las consecuencias de juntarse con determinadas personas”, señaló el intendente.

La denuncia de Provincias Unidas apunta a Pedro Medei, alias “El Profe”, que al menos hasta 2022 figuraba en los documentos de la IGJ como tesorero de la Asociación Civil 29 de Abril. Fue precandidato a concejal de Santa Fe en una lista apadrinada por “Cachi” Martínez y con el apoyo de UPCN y electo en los comicios de junio pasado.

La Justicia Electoral debe investigar si hay algún ilícito o transgresión de las normas que regulan la actividad en la publicidad pagada con recursos de la asociación. Javkin dijo que los recursos salieron “de los fondos que maneja la fundación, que es una fundación que trabaja con los inundados. Obviamente yo no tengo...es parte de lo que espero que la justicia investigue. ¿Cuál es el origen de esos fondos? ¿Cómo la fundación los recibió?”.