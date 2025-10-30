La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó una "conspiración criminal" orientada a "provocar un golpe electoral", tras conocer una denuncia del fiscal general, Johel Zelaya, sobre un presunto plan para manipular los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. Castro advirtió que los mismos grupos que "violaron la Constitución en el golpe de 2009 (a su esposo, Manuel Zelaya) y consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017", estarían intentando "nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular".

"Quieren alterar la voluntad popular"

"Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral, tal como lo ha expresado el fiscal general de la República", subrayó Castro en la red social X. Según los audios difundidos por Zelaya, existiría "una asociación ilícita" que involucraría a una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), a un diputado y a un militar activo con el objetivo de "alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial".

Los audios presuntamente corresponden a la consejera del CNE, Cossette López, y el diputado Tomás Zambrano, ambos del opositor Partido Nacional, quienes rechazan el presunto plan y responsabilizan de la denuncia al consejero del ente electoral, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien hace dos semanas presentó ante la Fiscalía las grabaciones que el miércoles fueron reproducidas públicamente por el fiscal general.

En los audios atribuidos a Cossette López, la consejera apunta a una lista de instituciones del CNE que declararán que "las elecciones no fueron regulares". También sugiere asimismo que "utilicemos a la gente de la embajada (de Estados Unidos en Honduras) y los organismos internacionales. Lo importante es que se anuncie que va ganando (el candidato a la presidencia por el Partido Liberal) Salvador Nasralla y no, por favor, Rixi Moncada", en alusión a la candidata presidencial por la formación gobernante Libre.

López y Zambrano coincidieron en señalar que las voces de los audios no son suyas y que se trata de una manipulación con inteligencia artificial. El fiscal general aseguró que los audios "son auténticos, guardan relación y están bajo nuestra custodia", y advirtió que cualquier intento de manipular los resultados electorales constituye un delito de traición a la patria, sancionado con 15 a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.

La presidenta Xiomara Castro dio orden al Ejército de que investigue "de inmediato la participación de cualquier militar activo" en este supuesto golpe y al ministro de Exteriores, Javier Bú Soto, que denuncie ante la comunidad internacional lo que calificó de "amenaza directa contra la democracia hondureña". Más de seis millones de hondureños están convocados a los comicios para elegir al presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.