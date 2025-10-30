A pocos días de las elecciones en River, este sábado de 10 a 20, Stefano Di Carlo, actual secretario del club y cabeza de la lista oficialista, analizó el panorama institucional y deportivo de la institución. Sobre la situación y el futuro de Marcelo Gallardo aseguró que el entrenador "es un diferencial por su inteligencia" y que el proyecto continuará apoyándolo con firmeza. El contrato del DT vence el próximo 31 de diciembre.

"Volver a obtener resultados deportivos es nuestra prioridad absoluta. Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta, ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere", señaló Di Carlo, quien aclaró: "Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia. A Marcelo lo acompañamos con convicción, no sólo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", dijo el candidato oficialista.

En relación con la infraestructura, Di Carlo confirmó que el proyecto para techar el estadio Monumental "está muy avanzado" y que permitirá ampliar su capacidad por encima de las 100 mil personas: "El Monumental es la casa común de todos los hinchas de River. No sólo lo pensamos desde la infraestructura sino desde el fútbol y la dimensión popular que nos define". Di Carlo aclaró que las obras "se financian con recursos genuinos" y que "no afectan la inversión destinada al fútbol profesional".

"La votación del próximo sábado será una muestra más del modelo participativo que caracteriza a River", dijo el dirigente, que destacó la tradición democrática de la institución. Por último, Di Carlo envió un mensaje a los socios de cara a los comicios: "Que sigan confiando en nosotros. Conocemos sus necesidades y trabajamos para atenderlas. River es el mejor club de la Argentina y uno de los mejores del mundo. Los resultados están a la vista", concluyó el candidato.