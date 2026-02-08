Omitir para ir al contenido principal
El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Se perdieron 18.333 puestos de trabajo desde Milei.

Últimas Noticias

Redes sociales y salud mental, en los tribunales

Zuckerberg bajo la lupa

El pacto de Milei con Trump entrega las tierras raras

Una máquina de minar el país

Por Bernarda Tinetti

Un clásico de Roberto Goyeneche, con Aníbal Troilo

Reeditan en vinilo “¿Te acordás, Polaco”?

Por Cristian Vitale

La ciberguerra del Capitán América

Por Jorge Elbaum

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

El gobernador presidirá el PJ provincial tras semanas de tensas negociaciones

Pacto bonaerense: Kicillof y el kirchnerismo sellaron la unidad

Por Sebastián Cazón

La vicepresidenta evidenció su enojo en las redes sociales

Villarruel en una guerra con Milei que dejó de ser subterránea

Por Analía Argento

El País

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

Lo anunció Manuel Adorni

Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos

Tildó de “disparatada” la ofensiva oficial contra el sector

Miguel Pichetto acusó al Gobierno de “ejecutar un plan deliberado” para destruir la industria

Página/12 hace memoria

“Lo más importante es que mis hijos no me vean derrotada”

Por Victoria Ginzberg

Economía

La baja fue de 11,5% frente a diciembre

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero

Sociedad

Recibió graves golpes en el cráneo

Brutal crimen en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

Su hermano es el principal sospechoso

Brutal asesinato de un futbolista del Ascenso durante una pelea en Rafael Castillo

"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"

La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”

Deportes

Derrota del Atlético de Madrid en España

Lautaro Martínez y Christian Ordóñez, goleadores en la Serie A

Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen

Argentina Open: así quedó el cuadro principal

Perdió por 3-2 una serie de Qualifiers sumamente física y mental

Copa Davis: Argentina cayó frente a Corea del Sur y deberá pelear la permanencia

El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España

Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos