Con la grieta política de lado, los tres intendentes del noroeste de la provincia de Buenos Aires que armaron una alianza para reclamar a Javier Milei por el estado de “desastre” de la Ruta Nacional 33, dieron un primer paso y le fueron a cantar las 40 a las autoridades de Vialidad Nacional, aunque no descartan buscar reparo en la Justicia si no hay soluciones.

Se trata de Juan Alberto “Juanci” Martínez (Fuerza Patria), de Rivadavia; Francisco Recoulat (UCR), de Trenque Lauquen y Gilberto Alegre (vecinalismo peronista), de General Villegas, que unieron fuerzas para hacer escuchar los reclamos por los 100 kilómetros de la ruta 33 que pasan por sus distritos y que están poblados de cráteres y baches, tal como dio cuenta Buenos Aires/12.

Ahora, el trío de alcaldes se reunió con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en las oficinas del organismo ante quien elevaron un reclamo conjunto y consensuado.

Tras el encuentro, los alcaldes aseguraron que las autoridades de Vialidad Nacional se comprometieron a resolver los problemas urgentes vinculados a la reparación de baches, al tiempo que informaron que ya hay una cuadrilla del organismo trabajando en la zona. A ello Campoy adelantó que existe la posibilidad de la apertura de un llamado a licitación para el próximo año para la reparación y concesión de la ruta.

“Venimos trabajando desde hace varios meses en conjunto para darle una respuesta a nuestros vecinos. Sabemos que hoy no se están haciendo grandes obras, pero también sentimos la necesidad de transmitirle a las autoridades nacionales el crítico estado de la ruta y la peligrosidad que esto conlleva”, aseguró Juanci Martínez.

Por su parte, Francisco Recoulat manifestó que “fue una reunión importante donde los tres pudimos plantear la necesidad de la urgente intervención de los tramos más deteriorados de la ruta y tuvimos la oportunidad de ser escuchados para buscar una solución a una problemática que afecta a los tres distritos”.

La ruta 33 es clave no solo para las tres comunas afectadas, sino también para las provincias con producción agropecuaria, dado que comunica los dos puertos más importantes de la Argentina, que son el de Rosario y el de Bahía Blanca. Por esta vía se moviliza la producción de la zona sur de Santa Fe, del noroeste de la Provincia de Buenos Aires y del oeste de La Pampa.

En diálogo con este medio, el intendente de Rivadavia había expuesto el nivel de gravedad que tiene el estado de la calzada y marcó que, de continuar así, la ruta se va a cortar sola llegado al punto de dejar de ser transitable. “De esta zona sale mucho dinero del campo y no vuelve nada de obra pública”, sentenció.

El jefe comunal que integra las filas del Frente Renovador reparó estar en diálogo con las sociedades rurales, empresarios, vecinos porque “todos entienden que no puede continuar así” y subrayó que la demanda de arreglos “es un pedido de la zona productiva para que nos den respuesta”.