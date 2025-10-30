Con gesto contenido y discurso de victoria, Javier Milei reunió este jueves a diecinueve gobernadores y vicegobernadoras en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Fue la primera gran cita política tras el triunfo electoral del oficialismo, pensada para mostrar músculo y sellar acuerdos con los mandatarios provinciales. En la mesa estuvieron casi todos los ministros --incluida su hermana, Karina Milei-- y el núcleo duro del Gobierno.

La intención fue asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que Milei busca aprobar antes de fin de año. “Queremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, dijo el Presidente, mientras desde su entorno hablaban de un encuentro “fundacional” en la nueva etapa de diálogo con las provincias.

Adorni y el credo libertario

Tras más de dos horas de reunión, el vocero Manuel Adorni salió a marcar el tono político del día. “Vinieron 19 gobernadores y vices, el Presidente agradece a los que comprenden lo que la Argentina necesita”, comenzó, y agregó que el 26 de octubre “la gente ratificó el camino que el Presidente había planteado, dejando atrás el populismo”.

Adorni enumeró las “premisas” que, según el Gobierno, deben guiar la nueva etapa: “potenciar el ahorro, aumentar la inversión, proteger la propiedad privada y generar condiciones para el crecimiento”. Luego lanzó su definición más ideológica: “Tenemos que terminar con la estafa de la redistribución. Solo así podremos convertirnos en un gigante en energía, producción y turismo”.

El portavoz anticipó además que el oficialismo irá por una reforma laboral “modernizadora”, para “acabar con la industria del juicio y vincular los salarios a la productividad”. Después, vendrán la reforma tributaria y la penal, completó, en lo que llamó “el ciclo más reformista de la historia argentina”.

Los ausentes y el mensaje final

La postal no fue completa: Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella no fueron invitados. Desde la Rosada lo atribuyen al “marco del Pacto de Mayo”, aunque la exclusión marca los límites del consenso.

Milei consiguió la foto, pero no necesariamente el acuerdo; el verdadero pulso político empezará cuando esas reformas lleguen al Congreso.

Los gobernadores presentes y el gabinete

Quienes sí participaron del encuentro fueron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, la vicegobernadora de Neuquén, Zulma Reina, el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador de San Juan, Marcelo Rego, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Representando al gobierno nacional estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, Pablo Quirno, el ministro de Defensa, Luis Petri, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, el ministro de Salud, Mario Lugones, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, el asesor del presidente Santiago Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y el secretario de Comunicación y Medios Manuel Adorni.

Seguí leyendo: