La Natividad La Dolfina venció por un ajustado 12-11 a Ellerstina Indios Chapaleufú, y se consagró campeón del 85° Abierto de Tortugas de polo. El conjunto de Cañuelas venía de ganar el Abierto de Hurlingham, y buscará adjudicarse la Triple Corona si logra el primer puesto en el 132° Abierto Argentino de Palermo, que se iniciará el sábado.

La Natividad La Dolfina logró su segundo título desde que se fusionaron ambos conjuntos. Por separado, La Natividad tiene ahora tres trofeos en Tortugas (2022, '23 y '25); mientras que La Dolfina acumula siete (2013 a 2018 y 2025).

En la faz individual, Adolfo Cambiaso (h) se adjudicó su 10° título en este Abierto. Por su parte, Camilo y Bartolomé Castagnola ganaron por tercera vez el certamen; mientras que Cambiaso (n) salió campeón por primera vez en Tortugas.

Los equipos finalistas y la progresión:





12 LA NATIVIDAD LA DOLFINA: Camilo Castagnola 10 (4 goles), Adolfo Cambiaso (n) 10 (4, dos de penal), Adolfo Cambiaso (h) 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10 (4, uno de Penal 1). Total: 40.

11 ELLERSTINA INDIOS CHAPALEUFU: Facundo Pieres 10 (5, uno de penal), Antonio Heguy 8 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (3) y Cruz Heguy 9 (1 Penal 1). Total: 36.

Progresión: La Natividad La Dolfina: 1-0, 4-1, 4-4, 5-6, 7-7, 8-8, 11-9 y 12-11.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Matías Baibiene.