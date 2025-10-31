El dramaturgo nigeriano Wole Soyinka, el primer africano en conseguir el Premio Nobel de Literatura, denunció que Estados Unidos revocó el visado que le fue emitido el año pasado y que deberá solicitar otro si quiere viajar a ese país en otras ocasiones.

“Es necesario para mí celebrar esta rueda de prensa para que quienes esperan que asista a algún evento en Estados Unidos, no pierdan su tiempo (...) No tengo visado. Tengo prohibido entrar a Estados Unidos, obviamente. Y si quieren verme, ya saben donde encontrarme”, declaró a la prensa Soyinka en Lagos.

El dramaturgo explicó que el Consulado de Estados Unidos en el país africano le informó de la decisión mediante una carta fechada el 23 de octubre. La misiva que Soyinka mostró a los periodistas afirmaba que, después de emitir el visado, “se dispuso de información adicional”.

“No tengo antecedentes penales. Ni siquiera un delito menor que justifique la revocación. Me sigo preguntando: ¿alguna vez me he portado mal con los Estados Unidos de América? He infringido alguna ley en algún lugar?”, lamentó.