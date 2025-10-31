El catálogo de Disney+ ha revelado un rincón oscuro que intensifica la sensación de escalofrío para sus suscriptores. Con la inclusión de títulos perturbadores de grandes directores como M. Night Shyamalan y Ridley Scott, la plataforma ofrece opciones inquietantes para quienes buscan algo más que cuentos de hadas. Este catálogo incluye thrillers que han marcado un hito en el cine de terror y que, sin duda, complacerán a los aficionados a la adrenalina cinematográfica.

Historias de terror en Disney+

El clásico Alien: el octavo pasajero, junto con su secuela Aliens, representan un festín para los amantes de la ciencia ficción y el terror. Ridley Scott y James Cameron logran sumergir al espectador en viajes a mundos lejanos, donde el peligro es una constante en cada rincón.

Otro título destacado es La Mosca, una obra maestra dirigida por David Cronenberg que muestra los horrores del cambio genético. Con un Jeff Goldblum en plena forma y un guion impecable, la película ofrece una mirada inquietante hacia el futuro.

Adiciones recientes al catálogo

Disney+ no se limita al pasado glorioso, sino que también incorpora producciones más recientes como La primera profecía. Esta película, que desafió las expectativas iniciales, ha alcanzado rápidamente el estatus de culto. Su narrativa perturbadora, combinada con una atmósfera envolvente, ofrece al espectador una nueva perspectiva del terror psicológico.

M. Night Shyamalan también se une a este viaje con películas como Señales, donde explora las profundidades del miedo humano. Aunque su estilo cinematográfico ha sido objeto de controversia, no hay duda de que sus trabajos ofrecen una visión singular del terror.

