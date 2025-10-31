El fotógrafo Pablo Grillo continúa recuperándose del brutal ataque que sufrió el pasado 12 de marzo en manos de la Gendarmería Nacional, mientras cubría una marcha de jubilados. "Les compartimos novedades de salud de Pablo. Sigue con más fuerza que antes. Es consciente, sabe y siente todo el amor que le mandan. Gracias de todo corazón. Besos de paciencia", escribieron desde su entorno en la cuenta de X "Justicia por Pablo Grillo".

En el parte actualizado, sus familiares precisaron que el fotorreportero continúa internado en la sala de terapia intermedia del Hospital Ramos Mejía y que, probablemente, el martes le realicen una nueva cirugía reparadora "para llenar un hueco que se le hizo debajo de la prótesis".

"No es urgente, pero ya que está en el Ramos se la van a realizar ahora", explicaron. Además, precisaron que Pablo está sin fiebre y con alimentación por sonda nasal gástrica.

La semana pasada, Pablo había sido trasladado debió a un cuadro de fiebre dentro de los controles postoperatorios tras la última cirugía de craneoplastía, llevada a cabo en agosto pasado, la séptima en cinco meses.

Pablo Grillo fue baleado con un proyectil lanzagás por el gendarme Héctor Guerrero el 12 de marzo pasado, durante la feroz represión ordenada por Patricia Bullrich en la movilización a favor de los jubilados.