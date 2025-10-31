En septiembre, el turismo internacional volvió a mostrar un saldo negativo que se agudiza con el tipo de cambio favorable para el emisivo y catastrófico para el receptivo, sumada a la retracción de los ingresos populares, vital para el dinamismo del mercado interno. Ingresaron al país 642,4 mil visitantes no residentes, mientras que salieron al exterior 1,2 millones de residentes. La diferencia arroja un déficit de 562,2 mil visitantes, compuesto por un saldo negativo de 331,7 mil turistas y 230,5 mil excursionistas.

El dato confirma que más argentinos viajan al exterior de los que llegan a los destinos nacionales, consolidando la imparable tendencia de pérdida de divisas por turismo.

El flujo receptivo estuvo dominado por los países limítrofes, que aportaron casi siete de cada diez llegadas. Brasil encabezó con el 14,8 por ciento, seguido por Uruguay (18,7 por ciento) y Chile (13,5 por ciento). La mitad de los turistas extranjeros ingresó por vía aérea, principalmente por Ezeiza y Aeroparque, mientras que el resto lo hizo por pasos terrestres o fluviales.

Por el contrario, el turismo emisivo mostró un fuerte dinamismo. Más de 706 mil turistas argentinos viajaron al exterior, con Brasil y Chile como principales destinos. El 55 por ciento lo hizo por vía aérea, en un contexto de recuperación de la conectividad internacional y mejora del poder adquisitivo de los sectores medios y altos.

El gasto total del turismo receptivo alcanzó 208,5 millones de dólares, mientras que el emisivo ascendió a 598,2 millones, lo que implica una salida neta de divisas superior a 389 millones.

De este modo, el turismo internacional c389 milloneserró septiembre con un marcado desequilibrio, reflejo de la mayor propensión de los residentes a viajar fuera del país y de la lenta recuperación del arribo de extranjeros.