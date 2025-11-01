Llegó el desenlace del concurso preventivo de acreedores del mayor default de la historia económica del país: Vicentin quedó finalmente bajo control de la corredora rosarina de cereales Grupo Grassi, que llegó primera a reunir la mayoría de avales de acreedores ante el juez Fabián Lorenzini y le ganó así la pulseada a dos gigantes asociados como la multinacional Louis Dreyfus y Molinos Agro.

De ahora en más, una vez que el juzgado certifique las adhesiones, la empresa ganadora del cramdown o salvataje ejecutará el plan de pagos propuesto y apoyado por la mayoría de los acreedores, en número y en monto de capital reclamado.

El desenlace de este proceso que comenzó en 2020 (tras el default declarado en diciembre de 2019) se concretó en la mañana de ayer, sobre el filo del plazo previo al brete de la quiebra en la que podía caer el default del grupo agroexportador. Enseguida, uno de los abogados visibles de Grassi, Gustavo Feldman, tipeó satisfecho en la red social X: "Y la ola que se veía desde la costa y que inexorablemente llegaría, llegó, y vaya que llegó: el Grupo Grassi fue el primero en alcanzar las mayorías concursantes. Salvataje concretado, sin quiebra, sin despidos. Un privilegio para mí haber estado de este lado", celebró.

El plazo para presentar los avales ante el juzgado de Reconquista vencía en la medianoche de ayer. Grupo Grassi cumplió primero el requisito de la figura del cramdown: obtener primero que nadie la mayor proporción de la masa de acreedores (por lo menos, la mitad más uno) y del capital desairado (dos tercios por lo menos). Esto es, sobre un universo de 1.722 acreedores con derecho a voto, y un capital adeudado de $100.412.824.176, según el informe de la sindicatura del concurso.

Los representantes legales y empresarios de Dreifus y Molinos quedaron en el camino a pesar de intentar dejar fuera de carrera al competidor rosarino. Grassi era, en orden de importancia, la segunda acreedora comercial de Vicentin, y la que encausó el concurso preventivo hacia el cramdown por haber generado una fuerte resistencia de acreedores a la propuesta de pago que había intentado el directorio defaulteador, con quitas de hasta 80%.

Luego de presentar los avales, llegó el comunicado de prensa de la compañía que reclamó las acciones de Vicentin SAIC. "Desde hace más de cinco años cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa", expresaron.

"Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, que fue diseñada para poner en pie a Vicentín, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia", agregó el mensaje corporativo.

"Resalto la presencia de ánimo cuando hubo que tenerlo. Nos quisieron amedrentar, nos quisieron amenazar, nos quisieron extorsionar, nos denunciaron penalmente, nos quisieron mancillar públicamente, y eso tuvo lo que en psicología se llama el efecto paradojal, porque lejos de asustarnos nos fortificó el compromiso. Pudimos traducirlo en acción. Muchas veces se puede, otras no", meditó Feldman a la salida del juzgado.

Luego de un largo derrotero, y del amague fallido en 2021 del gobierno nacional de llegar a expropiar el grupo en default, este año el juez encarriló el concurso desde la órbita del control judicial hacia el salvataje financiero, el cramdown, la última escala posible antes de decretar la quiebra de la compañía, lo que hubiera significado la destrucción de miles de puestos de trabajo, tanto en Avellaneda / Reconquista, lugar de origen, como en sus plantas y puerto en el cordón industrial de Rosario. Este salvataje consiste en habilitar a una o unas terceras empresas a que ofrezcan planes de pago a la masa de acreedores. Y la oferta que acapare el 51% de los mismos, y dos tercios del capital, se queda con la empresa concursada. Eso es lo que Grassi realizó antes que sus competidoras, y con la promesa de no cerrar ninguna de las plantas del grupo Vicentin, y de no despedir trabajadores.

Según explicaron fuentes cercanas al concurso, la corredora con base en Rosario controlará el negocio granario, mientras que Bunge y Cargill intervendrán en la operación de las plantas de acopio y producción, el puerto y la exportación, a través de un acuerdo.