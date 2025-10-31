La cantante inglesa Dua Lipa canalizó en los últimos tiempos sus inquietudes como lectora a través de una cuenta de Instagram. Con motivo Halloween, recomendó varios libros: uno de ellos es de Mariana Enriquez.

La artista armó una selección de cinco libros de terror en la cuenta de Instagram Service 95 Boock Club en base a las preferencias de sus lectores. Y entre esos cinco libros está Los peligros de fumar en la cama, que Enriquez publicó en 2009.

Según Dua Lipa, "son doce cuentos con acción en Buenos Aires y sus alrededores, centrándose en mujeres y chicas que tienen experiencias sobrenaturales que se cruzan con los traumas de la historia argentina".

En su selección por la noche de brujas, la cantante manifestó que "es temporada de miedo, y la comunidad de Service 95 Book Club ha hablado. Desde cuentos sobrenaturales hasta thrillers psicológicos, apaga las luces (si te atreves) y sumérgete en nuestra lista de lectura de Halloween, según lo recomendado por ti".

La obra de Enriquez se ha traducido a varios idiomas, entre ellos el inglés, a partir del éxito de la novela Nuestra parte de noche, que se publicó en 2019. Así, la autora amplió su universo de lectores, entre los que se cuenta Dua Lipa.

De hecho, en febrero de 2024, la cantante recomendó Las cosas que perdimos en el fuego, aparecido en 2016, y que entonces suspuso un enorme éxito de crítica y de ventas.