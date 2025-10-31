El próximo lunes, el Gobierno afronta un pago de 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses, por el acuerdo de refinanciación del crédito de 45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018. El pago deberá realizarse con 20.000 millones de dólares.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital. El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a 1.038 millones de dólares, al sumar otros 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

El pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a 40.495 millones de dólares. El equipo económico anunció en los últimos días que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero ante la inminencia de este vencimiento se verán resentidas las reservas.

En principio este pago estaba calzado con un desembolso de unos 1000 millones de dólares del FMI producto de una nueva revisión del acuerdo vigente. Sin embargo, la última negociación que relajó las metas de acumulación de reservas también postergó las auditorías. La próxima será en enero y hasta ese momento no habrá nuevos giros del organismo.