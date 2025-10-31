En la cena de anoche, Presidente no debe haber tenido mucho apetito. Javier Milei compartió un encuentro en la Quinta de Olivos con el expresidente Mauricio Macri, en medio de la fuga de ministros y el estallido de la interna en el gobierno nacional. La idea original de la reunión tenía que ver con conciliar algunas posiciones que le aseguren a Milei aumentar su músculo de gobernabilidad de cara a la segunda parte de su gestión.

Macri ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por la Avenida Libertador, para compartir una cena que contemplaba las ya famosas milanesas con el Presidente y también con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendidos, se retiró del lugar cerca de las 22, sin brindar ninguna declaración a la prensa que aguardaba a la salida.

Aunque el margen de negociación para Macri se vio acotado desde el domingo. Ayer, siete legisladores que responden a Patricia Bullrich abandonaron el bloque macrista en la Cámara de Diputados para unirse a los libertarios, por lo que desde el 10 de diciembre el PRO contará solo con 17 legisladores. En medio de ese contexto, la mirada sobre el rumbo del Gobierno y la posibilidad de proponer algunos nombres para el gabinete formaban parte de las insistencias que Macri tenía pensado para la cena. Mientras tanto, Milei lo necesita para avanzar en el Congreso con sus proyectos de reforma laboral y tributaria.