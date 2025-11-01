Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro, según informaron este viernes los medios Miami Herald y The Wall Street Journal en base a fuentes cercanas a la administración del presidente Donald Trump. El propio republicano lo desmintió horas después, pero los temores ante el "asdio" estadounidense no se disiparon en Caracas.

Los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas", señaló el Miami Herald, mientras que el medio neoyorquino indicó que el presidente no tomó una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra. Lo que busca una ofensiva de esta índole es presionar a Maduro para que abandone el poder, de acuerdo con los funcionarios citados por los medios, que también afirmaron que el ataque es para desmantelar al Cartel de Los Soles y las redes de narcotráfico de Venezuela.

Según el Wall Street Journal, los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios. En tanto, el Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro "se está agotando", ya que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos.

La respuesta de Trump

Luego de lo informado por la prensa estadounidense, Trump negó estar considerando un ataque a Venezuela al ser consultado por periodistas al abordar el Air Force One. "No, no es cierto", respondió seco el mandatario republicano, quien no amplió su respuesta y la repitió cuando se le volvió a preguntar por posibles decisiones militares contra el país latinoamericano.

Trump había dicho el pasado martes que detendrá la entrada de drogas por tierra, tras casi dos meses de bombardeos a 15 lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado 61 personas muertas y tres sobrevivientes desde el pasado 1 de septiembre. "Por fin estamos librando una guerra contra los carteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", declaró el mandatario republicano en un discurso a tropas estadounidenses en Japón.

Mayor presencia militar

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron el crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64) en el Caribe. El USS Gettysburg llegó al Caribe el jueves desde Norfolk, Virginia, con lo que se suma al crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), según el diario The Washington Post, algo que también reportó el medio especializado The War Zone, en base a fuentes de la Marina de Estados Unidos. Por su parte el buque USS Fort Lauderdale, que estaba en el Caribe, regresó a Florida.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto del personal naval que se encuentra frente a Venezuela. Con ello, Washington pasará a tener ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). "Este es el despliegue naval más grande en Latinoamérica en al menos veinticinco años o incluso puede que de los últimos cuarenta años", indicó a la agencia de noticias EFE el coronel de Infantería de Marina retirado, Mark Cancian.

"Asedio criminal"

Por su parte el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este viernes que los ciudadanos del país sudamericano no merecen el "asedio criminal" de Estados Unidos por su despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. "El pueblo de Venezuela no merece estar bajo el acecho y el asedio criminal del imperialismo norteamericano, porque somos un pueblo amante de la paz, lo hemos demostrado un millón de veces y siempre se equivocan con nosotros", manifestó Padrino tras participar en una misa de acción de gracias por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobierno de Venezuela advirtió que sus países vecinos son los que sufrirían las consecuencias más lamentables de una posible intervención por parte de Estados Unidos. "No sería Venezuela la que pagaría las consecuencias más lamentables de una intervención de este tipo, estamos hablando de los países vecinos, Colombia, el Caribe, Brasil, la propia Guyana, la Trinidad y Tobago esa que su primera ministra (Kamla Persad-Bissessar) nos amenaza y ha asumido una posición de guerra. (...) Sufrirían las consecuencias más trágicas de cualquier intervención", expresó el ministro de Exteriores, Yván Gil.

En la instalación del "Encuentro Parlamentario del Gran Caribe", en Caracas, el funcionario aseguró que la desestabilización de la región sería la primera de las consecuencias si hay una intervención militar por parte de la administración de Donald Trump. Entretanto, los venezolanos, según el canciller, están "preparados en perfecta unión cívico-militar-policial y, además, con un sentido histórico, patriótico y soberano a seguir transitando el camino de la revolución bolivariana bajo cualquier circunstancia".