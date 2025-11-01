El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del presidente Javier Milei con mandatarios provinciales para avanzar con la agenda de reformas estructurales. “Nos encontramos con diputadas y diputados de toda la provincia para planificar juntos este nuevo tiempo que tenemos por delante”, señaló Quintela desde sus redes sociales.

El gobernador riojano hizo un llamado al “diálogo” y al “trabajo en equipo” para construir políticas que, según dijo, lleguen a “cada rincón de la provincia y transformen la realidad de la gente”. “Con responsabilidad y compromiso, seguimos enfocados en el bienestar de cada riojana y riojano”, destacó Quintela. Junto a sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Quintela estuvo entre los cuatro mandatarios provinciales que quedaron fuera del encuentro que con Javier Milei en Casa de Gobierno.

En tanto, en tierras riojanas, el escrutinio definitivo por las elecciones legislativas del domingo le dio el triunfo al oficialismo local, que obtuvo 90.686 votos frente a 89.804 de LLA.