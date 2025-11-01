Tras el estreno de la celebrada Posguerra en la Bienal de Danza de Venecia en 2024, Melisa Zulberti está presentando Sobrecarga, una obra multidisciplinar encargada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) que fue pensada especialmente para ese lugar y puede verse allí hasta el domingo. La pieza fusiona artes escénicas, audiovisuales y música para poner en escena un mal muy actual. Sobrecarga, así se titula.

“Vivimos en un tiempo de sobrecarga. La sentimos todos los días: en la cantidad de mensajes que nos llegan, en la velocidad con la que cambia lo que ayer parecía estable y en la exigencia de estar siempre disponibles. La obra intenta poner en escena un estado de época: la tensión de un cuerpo que resiste mientras el sistema insiste. Un cuerpo que se expone, que se exige, pero que también busca fisuras para escapar, para reinventarse y para seguir”, explicó la artista, quien en su práctica elige cruzar artes visuales, cuerpo, cine, diseño, música y tecnología, y también crear estructuras cinéticas y dispositivos que expanden la relación entre acción y espacio.

La experiencia escénica es desconcertante y movilizante. Comienza en la pantalla grande y luego se encarna en lo vivo. Cine, cuerpo y música se entrelazan en un mismo pulso narrativo. El tema se vuelve sensación y emoción. Sobrecarga, dice la sinopsis, explora el cuerpo como territorio en disputa. "En un orden que vigila y devora, el cuerpo se vuelve exposición y también escape. Un paisaje de control donde la fisura abre posibilidades de resistencia. Nada sucede afuera: todo ocurre en nosotros. Y aun así, seguimos." Quedan las siguientes funciones: este sábado 20.30 y domingo a las 18; en Viamonte 1168.