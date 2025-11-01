Tras una demanda que superó todas las expectativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que se agotaron las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en los Estados Unidos, Canadá y México. Se trataba de una tanda de 2.500 monedas cuyo motivo principal es la legendaria jugada de Diego Maradona en el segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, del que el año próximo se cumplirán cuarenta años.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la autoridad monetaria informó que el stand numismático ubicado en su edificio ya no ofrecerá la pieza de colección. También aclaró que quienes realizaron el trámite de compra podrán retirarla en Reconquista 250, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 14:00.

Cómo es el dibujo de la moneda

La moneda, de plata y con valor simbólico de 10 pesos, generó una fuerte repercusión desde su presentación.

El diseño está inspirado en el segundo gol argentino a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado uno de los mejores de la historia. Sin embargo, en el comunicado oficial del anuncio, el BCRA evitó mencionar explícitamente a Diego Armando Maradona, autor de aquella obra maestra, lo que desató fuertes críticas en redes sociales.

El organismo detalló que la moneda tiene un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos y fue acuñada por la Real Casa de Moneda de España, presentada en cápsula acrílica con estuche y certificado de autenticidad.

Esta pieza marca además la sexta participación argentina en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, tras hacerlo en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.