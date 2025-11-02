Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Hoyts. Cas: 17.20, 22.20 h
Las Tipas. Cas: 19.40 h; Sub: 22.10 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 15.10*, 21.40 h (*excepto vie, sáb y dom)
CAÍAN DEL CIELO
Documental. Dir: Rubén Plataneo. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h; Sub: 22.20 h
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.10, Dub: 17.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.10 h; Sub: 187.30, 22.30 h
Las Tipas. 4D Sub: 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.10 h
Showcase. Cas: 14.50, 17.20 h; Sub: 19.55, 22.15 h
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.45*, 18.00, 20.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 16.50, 19.00 h; Sub: 21.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 17.35, 22.00 h; Sub: 15.15, 19.50 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
Showcase. Cas: 14.25 h
DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE
Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.
Hoyts. Mañana, 23.00 h
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP
Cinépolis. 4D Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h; 2D Cas: 18.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.40, 19.50 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 13.20*, 18.00**; Sub: 18.00***, 20.15**** (*solo sáb y dom) (**vie a mié) (***solo jue) (****vie a mié)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.05 h
Showcase. Cas: 16.20, 19.15, 22.20 h
EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS
Fantasía. Dir: Stanley Tong. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.30, 22.45 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 19.10 h
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.30, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Showcase. Sub: 21.45 h
EL RITUAL DEL LIBRO ROJO
Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res
Cinépolis. Cas: 22.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 17.45*, 22.30 h (*excepto vie, sáb y dom)
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
Cines del Centro. Sub: 16.20, 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Sub: 21.00 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.05*, 14.10 h (*solo sáb y dom)
G-DRAGON IN CINEMA: UBERSCH
Dir: Jinho Byun. SAM 13 años
Showcase. Sub: Hoy y mar: 19.45 h
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Hoyts. 22.15 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 17.40 h; Sub: 21.55 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 16.50, 19.45*, 21.50 h (*solo jue, lun y mié)
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Las Tipas. 14.40 h
Showcase. Cas. 12.00*, 14.15 h (*solo sáb y dom)
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Hoyts. Hoy, 23.00 h
LAS GUERRERAS K-POP
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Vie, sáb y dom: 15.30, 17.45, 19.35 h
Showcase. Cas: 15.10*, 17.25* h; Sub: 19.45** h (*solo vie, sáb y dom) (**solo vie y sáb)
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 19.30 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Las Tipas. Cas: 14.20 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 15.25 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.40 h
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Sub: 19.05 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.45*, 20.00, 20.30, 22.20, 22.50 h (*excepto vie, sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 23.00 h; Sáb y dom: 15.00, 17.35, 20.10, 22.50 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
TODO EL AÑO ES NAVIDAD
Documental. Dir: Néstor Frenkel. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 20.00 h; 2D: 20.15 h
Hoyts. DBOX 2D, 19.50; 2D Cas: 17.50, 19.50 h (desde vie: 17.30, 20.10 h)
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D.4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.40 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.20 h; Sub: 22.35 h
UN AMOR INCOMPLETO
Con Romain Duris, Mei Cirne-Masuki. Dir: Guillaume Senez. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* (*solo vie y sáb)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.35, 18.50, 22.05 h
ZOOPOCALIPSIS
Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.30 h
Cinépolis. 14.15*, 16.25, 18.30, 20.45 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.30 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
Showcase. 15.00, 17.10, 19.25 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
ASTENGO
Mitre 754
Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Rock Idols. Hoy, a las 20.30 h
Poirier Trío. Un show con canciones y baladas pop -rock creadas por Víctor Poirier. Mar, 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h
Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h
METROPOLITANO
Junín 501
Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h