Por desmontes e incendios en 2025
Más de 34 mil hectáreas de bosque devastadas en Salta
Un informe de Greenpeace afirma que la deforestación en el norte argentino fue superior en un 40% en comparación con 2024.
24 de febrero de 2026 - 3:48
Temas en esta nota:
Desmontes
Greenpeace
Incendios
Ley de bosques
