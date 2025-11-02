Los brazos se balancean en una suave inercia que no parece seguir el ritmo de los pasos. Es el 18 de abril del 2000 y Elliott Smith es uno de los invitados estelares en un programa piloto con música en vivo y entrevistas, aunque por esos días está atravesando uno de los momentos más difíciles en su espiral descendente con las drogas. Entra en escena mirando el suelo, agarra una guitarra, saluda de lejos al conductor, se sienta en una banqueta y espera. Detrás de las cámaras está Paul Thomas Anderson, y el conductor del programa es el productor y compositor Jon Brion. Juntos habían planeado llevar a la TV el ciclo que Brion organizaba los viernes por la noche en el club Largo, en Los Ángeles.



Un varieté musical al que solían asistir –como intérpretes y como audiencia– Fiona Apple, Mark Everett, Aimee Mann, Rufus Wainwright y Brad Mehldau, entre muchos otros. Mehldau es el otro invitado del piloto. Había llegado a Los Ángeles un par de años antes, un poco para cambiar de entorno por su adicción a la heroína y un poco para despegarse del cartel de sucesor de Bill Evans que le habían colgado en Nueva York. Entra en escena ya avanzado el programa y saluda a Elliott con incomodidad. Dos introvertidos que miden la distancia y se resisten a decirse hola frente a las cámaras como si no se hubieran visto segundos antes. Y entonces se lanzan a tocar, y la química es inmediata, y la profunda tristeza y belleza de su música detiene el aire del lugar.

VH1 rechazó el piloto, el programa nunca vio la luz y el video –subido a YouTube hace doce años por el mismo PT Anderson– es el único registro de ellos tocando juntos. Elliott Smith murió tres años después por dos cuchilladas en el corazón, un supuesto suicidio que la justicia dejó como causa abierta y nunca confirmó. Desde entonces Mehldau lo citó en varias ocasiones como una influencia clave en ese canon personal que lo llevó a interpretar tanto a Brahms y a John Coltrane como a Radiohead, Nirvana o Nick Drake. Y en junio de este año lanzó Ride into the Sun, su sentido homenaje a la música del trágico cantautor texano. Una delicada obra conceptual y, a su vez, un nuevo eslabón en el registro de un canon propio que el pianista intensificó en 2023 con Your mother should know: Brad Mehldau plays The Beatles y el primer volumen de su autobiografía, un tomo de casi 500 páginas titulado Formation: Building a Personal Canon: Part I y publicado en español a fines del año pasado por la editorial Berenice con el título Un canon personal.

“En la adolescencia me metí en el jazz y me volví una especie de snob, pero todo eso empezó a cambiar cuando me mudé a Los Ángeles”, contó Mehldau un mes atrás durante una entrevista con el músico y youtuber Rick Beato. “En el club Largo conocí esta escena genial de cantautores como Elliott Smith o Fiona Apple, que tocaban ahí todo el tiempo, y los escuchaba improvisar sobre un tema de los Beatles del mismo modo en que hacíamos uno de Cole Porter con el trío en Nueva York. Fue todo un redescubrimiento para mí. Esa manera de abordar el pop se metió en mi identidad musical y enseguida comencé a trasladarla a mis presentaciones como solista”. En las notas qu acompañan su nuevo disco, Mehldau retoma la influencia de esa escena y apunta que Elliott Smith representó como nadie la mezcla entre luz y oscuridad a partir de una compleja y personal combinación de armonías. “Este disco está inspirado por sus canciones y a la vez es una reflexión sobre ellas. Un biógrafo de Brahms describió el sentimiento desprendido de una de sus piezas como ‘sonreír entre lágrimas’. Creo que esa es una buena descripción para la obra de Elliott”.

A diferencia del homenaje a los Beatles, grabado en vivo solo al piano, Ride into the Sun es un cuidado trabajo en estudio con dieciséis canciones interpretadas en banda junto al cantante y guitarrista Daniel Rossen (Grizzly Bear), el mandolinista Chris Thile, Felix Moseholm en bajo, el baterista Matt Chamberlain (Fiona Apple, Tori Amos, Randy Newman) y una orquesta de cámara dirigida por Dan Coleman, quien ya había trabajado con Mehldau en su disco Highway Rider (2010). “Un trabajo así requiere de intérpretes en los que puedas depositar tu confianza, fue un milagro poder contar con todos ellos”, contó. Además de once reversiones de canciones de Elliott Smith como “Better Be Quiet Now”, “Everything Means Nothing to Me” o “Colorbars” (algunas instrumentales, otras con voz), el disco incluye tres piezas instrumentales derivadas de su influencia: un cover de Big Star que el cantautor grabó en 1996 y otro de Nick Drake, a quien el pianista incluyó por considerarlo “una especie de abuelo visionario” de Smith.

El disco encuentra a Mehldau a sus cincuenta y cinco en un confeso renacimiento que lo llevó a uno de los momentos más productivos de su carrera, tanto que en los últimos dos años lanzó seis discos: uno con temas propios junto a su quinteto de los noventa, otro junto al tenor Ian Bostridge con improvisaciones sobre poemas de E.E. Cummings o William Blake y tres como solista, el primero con composiciones de Bach, otro sobre piezas de Gabriel Fauré y el mencionado homenaje a los Beatles. En ese contexto, su estudio musical alrededor de la obra de Elliott Smith fue recibido por la crítica como uno de los puntos más altos de su discografía. En otra entrevista contó: “Amo la parte del mito de Orfeo en la que puede rescatar a su esposa del Hades con la condición de que no se voltee a mirarla durante el viaje por el río Estigia. Y no puede evitarlo, y mira hacia atrás, y ella es arrastrada río abajo, lejos suyo, para siempre. Siento que la música es eso. Ese instante en el que mirás algo que amás justo antes de que se vaya para siempre. Y esa locura donde todo se une a la vez".