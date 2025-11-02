Nueve actrices se ponen en la piel de mujeres de la historia para relatar parte de sus vidas y compartir con el público sus epopeyas silenciadas o desconocidas. En una puesta en escena intimista y sensible, Heroínas, un raro desfile de mujeres encendidas -hoy a las 21 en la Terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)- invita a reflexionar sobre el potencial oculto de toda persona. Cada espectador podrá acceder a tres relatos diferentes, en un recorrido teatral que combina palabra, cuerpo y música en vivo a cargo de Giorgia Pasero, quien recibe a los asistentes y articula los momentos escénicos con sutileza acústica.

Las protagonistas de estas historias —Vivian Maier, Susana “Grisel” Viganó, Ada Falcón, Rosa Campusano, Nina Berberova y Dora Ratjen— conforman un retrato coral de heroínas anónimas, valientes, excéntricas o secretas, que desafiaron los límites de su tiempo. A partir de una idea original de Rody Bertol, Heroínas surge de una creación colectiva, con supervisión dramatúrgica de Romina Tamburello y dirección general de Juan Nemirovsky. Actúan: Laura Copello, Romina Tamburello, Mariana Pevi, Sofía Dibidino, María Lenci, Noemí Asenjo, Natalia Pautasso, Gisela Sogne y Macu Mascia.