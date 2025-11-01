El archipiélago de Maldivas, país del sur de Asia, comenzó este sábado a aplicar una de las medidas antitabaco más estrictas del mundo: la prohibición de fumar para todas las personas nacidas a partir de enero de 2007. Con esta decisión, que incluso alcanza a visitantes extranjeros, el país se convirtió en el único que actualmente aplica una restricción total de este tipo, según informó el Ministerio de Sanidad.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Mohamed Muizzu y tiene como objetivo “proteger la salud pública y promover una generación libre de tabaco”, señaló la cartera sanitaria en un comunicado.

La normativa impide que las personas nacidas desde 2007 compren o consuman productos relacionados con el tabaco, en cualquiera de sus formas.

El gobierno también estableció que los comercios deberán verificar la edad de los compradores antes de concretar cualquier venta. La prohibición alcanza incluso a los visitantes extranjeros del archipiélago, conocido por su turismo de lujo y sus más de 1.100 islas.

Además, Maldivas mantiene vigente la prohibición total de importar, vender o usar cigarrillos electrónicos, sin distinción de edad. La venta de tabaco a menores podrá ser sancionada con multas de hasta 3.200 dólares, mientras que el uso de dispositivos de vapeo implicará una penalización de 320 dólares.

El Reino Unido evalúa actualmente una medida similar, aunque todavía se encuentra en debate parlamentario. Por otra parte, Nueva Zelanda fue el primer país en implementar una ley de este tipo, pero fue derogada en noviembre de 2023, menos de un año después de su entrada en vigor.