El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, quiso subirse al tren de la victoria de La Libertad Avanza pero lo bajaron de un hondazo. La concejala electa por La Libertad Avanza, Verónica Cortés, lo desmintió en sus redes. Y, en paralelo, su predecesor y presidente del PJ local, Hernán Ralinqueo, le recordó que fiscalizó para Provincias Unidas que sólo obtuvo poco más del 3 por ciento de los votos a nivel local.

Egüen, que a principio de este año dio el salto a las filas de Javier Milei, sólo duró seis meses en la escudería violeta. En las elecciones provinciales de septiembre, incluso, ganó con la boleta corta de su espacio Acción Ciudadana. Pero con el triunfo de Diego Santilli por menos de 50 mil votos en la provincia, argumentó que viene trabajando con el exPRO desde 2021. “Nos comprometimos a brindar nuestro apoyo para derrotar al peronismo local”, aseguró.

Sin embargo, la cabeza de la lista violeta, salió al cruce del mandatario. “Quiero dejar en claro que Ramiro Egüen no pertenece a la alianza La Libertad Avanza, ni apoyó públicamente a la alianza, ni pidió a sus votantes de septiembre que acompañara a La Liberad Avanza”, subrayó Cortés en su cuenta de Facebook.

“Para mí, la victoria y los votos son de los ciudadanos, del pueblo que eligió libremente”, agregó en su publicación. A su juicio, los 7.240 veinticiqueños que votaron a Egüen semanas atrás no optaron por el partido de Milei por designio del intendente. Lo paradójico, es que hace sólo un mes, el intendente aseguró que existe un pacto entre el peronismo, el radicalismo y los libertarios para "destituirlo".

Lo sostuvo cuando irrumpió a los gritos en una sesión del Concejo Deliberante. Como se estaba tratando la conformación de una comisión investigadora luego de conocerse que habría solventado los gastos de sus vehículos particulares con fondos públicos, atacó a los concejales libertarios y al resto de la oposición.

Estas contradicciones son moneda corriente en la vida de Egüen. Tal es así que, según Ralinqueo, el jefe comunal mandó a sus funcionarios a fiscalizar por Provincias Unidas, la nómina que lideró Florencio Randazzo este 26 de octubre.

“Él con su junta vecinal de Acción Ciudadana movilizó antes y durante los comicios por el espacio Provincias Unidas de Stolbizer y Randazzo. Es más, sus funcionarios y concejales se presentaron como fiscales con los certificados de escrutinio y las credenciales otorgados por Egüen y su mujer en nombre de Provincia Unidas”, dijo el ex intendente en la red X. “Entonces la noticia debería ser que Egüen sacó en 25 de Mayo menos del 3 por ciento”, sentenció.

Según los datos definitivos, PU obtuvo el 3,07 por ciento del electorado. LLA sacó 10.225 y Fuerza Patria salió segundo con 6.347. Sobre este punto, Ralinqueo remarcó que el peronismo local hace más de diez años tiene un piso del 35 por ciento en las elecciones legislativas con una alta representación de los vecinos y de las vecinas que siguen confiando en el proyecto de comunidad que plantea este movimiento”.

“Tras las elecciones de septiembre negoció su incorporación al peronismo y ayer, al ver el magro resultado de sus candidatos, intentó buscar que lo acepten en La Libertad Avanza”, aseguró Ralinqueo. “Verdaderamente bochornoso y una falta de respeto a la gente, una tomada de pelo. Les pedimos que no metan al Peronismo en esto. Nosotros continuaremos convocando a los vecinos y a las vecinas a construir un país, una provincia y un municipio más justo, más solidario, con desarrollo y oportunidades para todos y todas”, escribió en su tuit.