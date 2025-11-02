Buscador incansable de terruños, Raúl “Yeyé” Dávalos lleva en el ADN el espíritu creativo. Es posible que el mejor acierto para presentarlo sea como el Poeta del vino, por su forma particular de entender la vitivinicultura. Y sí, también porque en los Dávalos está esa poesía fundacional de una región.

En los vinos de Yeyé se concentra la expresión de la sexta generación de una familia de pioneros de la vitivinicultura, una tradición innovadora, que es la curiosidad que llevó a entrevistarlo.

—En tu camino de enólogo se nota una exploración constante de nuevos terruños en los Valles Calchaquíes. ¿Esa búsqueda es un sello familiar?

—Es cierto, como ingeniero agrónomo y hacedor de vinos, o winemaker, exploro el Valle Calchaquí constantemente. Creo que es un sello familiar, ya que mi familia empezó su producción de vinos primero en Molinos, luego se fue explorando un poco más adentro, en Colomé, luego vinieron explorando hacia Tacuil. Considero que fue un poco la aventura y la búsqueda lo que nos guía. Es totalmente un sello familiar.

—De doña Ascensión, fundando una de las primeras bodegas argentinas, a tu padre siendo uno de los primeros en apostar a los vinos de altura, ¿qué nuevo capítulo abre en esa tradición Bodega Valle Arriba?

—Es el padre de doña Ascensión quien fundó en 1831 Colomé, una de las primeras bodegas en Argentina y actualmente la más antigua en actividad, en funcionamiento permanente. Con Bodega Valle Arriba, el nuevo capítulo, ya como sexta generación de mi familia en la viticultura, consiste en que queremos hablar de terruños novedosos o poco conocidos que existen en toda la zona alta del Valle Calchaquí, en la zona norte del Valle Calchaquí salteño. Quiero mostrar ese abanico más amplio de posibilidades enológicas y por eso creé la colección de terruños de Valle Arriba, con vinos de Seclantás, Pucará, Cachi Adentro y Molinos.

Bodega Valle Arriba (Imagen: gentileza)





—Se puede decir entonces que Valle Arriba es la síntesis de dos condiciones que dan un valor especial a sus vinos: tradición e innovación ¿Cómo lo llevás a la práctica?

—Me parece que, en realidad, la innovación va más por el lado de buscar nuevos terruños y nuevas expresiones de diferentes variedades y jugar un poco más con distintas prácticas enológicas. La tradición la veo en la forma de entender el Valle Calchaquí. Estamos convencidos, después de tantos años produciendo en la zona, que hay algunos conceptos indispensables que deben sostenerse, como, por ejemplo, la influencia del sol en la altura, el rol fundamental en la madurez de la uva, ya que no se pueden hacer vinos de nuestro estilo sin una uva con una madurez óptima, y sobre todo, no se pueden hacer vinos que muestren la singularidad o los originalidad de los terruños utilizando algunas técnicas que los homogenizan o que no permiten la expresión máxima de la fruta.

—Dentro de la innovación también aparece la apuesta de ser pioneros en hacer vinos sin guarda en madera, ¿tiene que ver con esa interpretación de los valles de la que hablás?

—Mi padre, Raúl Dávalos, fue un pionero en la reivindicación de los vinos sin paso por madera y, sí, esto tiene mucho que ver con la interpretación de los valles y la defensa del terruño. Sobre todo, porque sabemos que en algunos de estos terruños tan particulares la uva tiene características singulares que queremos mostrar y además permiten la conservación de los vinos por mucho tiempo sin la necesidad de esa microoxigenación o intercambio de tanino que da una barrica de roble. Es justamente mostrar la calidad y la originalidad de estas frutas la filosofía que en Bodega Tacuil nos anima a hacer este tipo de vinos que tienen la posibilidad de añejamiento sin madera por su excelente carga tánica, su buena acidez y buen nivel de alcohol. En la colección de Valle Arriba algunos de nuestros vinos no pasan por madera por estas mismas razones.

—Recientemente dos vinos de Bodega Valle Arriba entraron en el Top 100 de James Suckling, uno de los críticos más importantes del mundo del vino; hablanos sobre qué te inspiró hacer esos vinos y qué características tienen.

—Nuestros vinos reconocidos por James Suckling son Valle Arriba La criollita, que obtuvo 96 puntos. La uva criolla chica es una variedad muy antigua en América, de hecho, es la más antigua que trajeron los jesuitas ya en el siglo XV y a Salta llegó en el siglo XVI. Hace unos años los productores estamos haciendo una puesta en valor, que empezó en San Juan y Mendoza. Y en Salta tomamos esa posta porque queremos revalorizar esta cepa tan antigua e interesante. Entiendo o creo que la criolla chica no solo da vinos ligeros, sino que puede dar complejidad y elegancia, y es esa búsqueda la que logramos en nuestro vino. Es nuestra apuesta la búsqueda de elegancia y complejidad, tratando de encontrar un vino de criolla chica que tenga capacidad de guarda. Ese es el gran desafío de Bodega Valle arriba.

Valle Arriba el Pucareño es el otro vino reconocido por Suckling con 95 puntos. Es un malbec que viene del valle de Pucará, más precisamente de Pucarilla, a 2400 metros de altura. Es un malbec especial para nosotros porque es un terruño hasta hace unos años completamente desconocido. Pucará está de Angastaco hacia el oeste y, si bien en todo el Valle Calchaquí siempre hubo algo de uva criolla y uva de mesa, en estos lugares no había uva fina. Por suerte para nosotros, tuvimos la posibilidad de elaborar el primer vino de uvas finas producido en Pucará. Luego plantamos el viñedo de Pucarilla, en Esperanza de Pucará. Los suelos ahí son especiales porque, además de ser sueltos y arenosos como los de todo el valle, tienen en profundidad un porcentaje mayor de arcillas, algo muy raro en el Valle Calchaquí, y eso da una textura particular en boca que nos gusta resaltar. Estamos muy contentos de que James Suckling nos haya incluido en la lista de los 100 mejores vinos de Argentina para este año. Además, esto habla del desarrollo de los vinos de la región, que es a lo que apuntamos también con Valle Arriba, el dar a conocer las potencialidades de todala región.





—Para vos, ¿qué es lo que no le debe faltar a un buen vino?

—Pregunta difícil, porque depende de qué vino estamos hablando. Poéticamente, diría que no le debe faltar pasión. No le debe faltar terruño. Si me preguntás por un buen vino del valle, no debe faltarle ni color, ni aroma, ni pirazina... Pero si es de otra zona, depende y también si es blanco o tinto o rosado. En conclusión, no lo debe faltar identidad, pasión y terruño.

—¿Un enólogo es solamente un técnico que combina elementos, o necesita una impronta creativa?, por ejemplo, ¿cómo es visualizar el tipo de vino que querés hacer, que tenga un sello distintivo?

—Un enólogo o un hacedor de vinos claramente no es solo un técnico que combina elementos o que conoce la química de los elementos. Para hacer un vino destacado hace falta una impronta creativa amplia, que se enfoque tanto en la búsqueda de materia prima diferencial como en el manejo y el cuidado de esa materia prima no solo en la elaboración, sino también en su posterior tiempo de guarda o estacionamiento, afinamiento y momento óptimo para que el consumidor lo pueda apreciar en su mayor esplendor. Hay un trabajo interpretativo del paisaje que aúna una visión técnica con una más artística.

—Hay un maridaje especial que también se da en la tradición de los Dávalos: poesía y vino. Tanto la figura de Juan Carlos, como Jaime Dávalos, están enraizadas en la identidad de Salta. ¿Cuánto juega esta tradición de nombrar un sentir bien salteño cuando te relacionás con el terruño o cuando soñás uno de tus vinos?

—Valle Arriba, Tacuil y los Dávalos en general efectivamente estamos muy arraigados a Salta, y la tradición de nombrar un sentir bien salteño juega un papel preponderante en el diseño de nuestros vinos o cuando imaginamos un vino. Claramente detrás de ese vino buscamos mostrar, destacar y poner en valor a Salta y sus Valles Calchaquíes, su cultura. Nuestros vinos son vinos con raíces muy profundas.

—Te propongo un juego, te menciono un proyecto de tus vinos y me decís en una palabra lo que significa:

—RD

—Mi padre y toda su locura y pasión por los vinos y por Tacuil. Creo que eso significa para toda la familia. Es además para mí un símbolo muy destacado de cómo se puede elaborar vinos sin estacionamiento en roble que puedan añejarse bien y mostrar la expresión de un lugar único a lo largo del tiempo.

—Viñas de Dávalos

—Es el Valle de Tacuil en su mayor expresión, un vino que concentra todas las características del paisaje ligado a las uvas, ungran vino.

—Tacuil

—El lugar de mi vida y creería que viene metido en el ADN de la familia porque siempre fue muy querido por nosotros durante generaciones.

—Valle Arriba

—Es mi colección de terruños del Alto Valle Calchaquí, nombrada con el término que utilizan los cafayateños y que describe a la perfección la diferencia que tienen los valles del Norte calchaquí, donde hay todo un mundo para desarrollar y descubrir todavía.