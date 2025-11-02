En las efemérides del 2 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1906. Nace Luchino Visconti

Nace Luchino Visconti. Miembro de una familia aristocrática de Milán, adhirió al marxismo y se convirtió en un reconocido régisseur de ópera y director de cine. Su fama como cineasta llegó después de la Segunda Guerra con La tierra tiembla. Antes había filmado Obsesión, uno de los primeros films neorrealistas. Más tarde llegarían títulos como Noches blancas, el canto de cisne del neorrealismo que es Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El extranjero, La caída de los dioses, Muerte en Venecia, Grupo de familia y Ludwig. Murió en 1976 en Roma.

1910. El nacimiento de Enrique Molina

Nace el poeta surrealista Enrique Molina en Buenos Aires. Autor de libros como Amantes antípodas, Fuego libre y Monzón Napalm, incursionó en la ficción con la novela Una sombra donde sueña Camila O’Gorman en 1973. Murió en 1997.

1922. Nace Antonio Di Benedetto

En Mendoza nace Antonio Di Benedetto, uno de los grandes escritores argentinos de la segunda mitad del siglo XX. Zama, publicada en 1956, y llevada al cine por Lucrecia Martel, se convertiría en una de las novelas más alabadas y analizadas de la literatura argentina. Más tarde llegarían obras como El silenciero (1964) y Los suicidas (1969). El día del golpe militar de 1976 fue secuestrado en el diario Los Andes, donde trabajaba. Padeció la tortura y debió exiliarse. En España escribió sus Cuentos del exilio. Volvió a la Argentina democrática y murió por una hemorragia cerebral el 10 de octubre de 1986.

1923. El nacimiento de Ida Vitale

Nace en Montevideo una de las grandes voces de la poesía uruguaya: Ida Vitale. Autora de La luz de esta memoria, Palabra dada, Oidor andante, Serie del sinsonte, entre otros poemarios, recibió el Premio Cervantes, máximo galardón de la literatura en lengua castellana, en 2018.

1975. El asesinato de Pasolini

En el balneario de Ostia, en las afueras de Roma, es asesinado Pier Paolo Pasolini. Tenía 53 años. El cineasta y escritor fue atropellado repetidas veces con su propio auto, en un hecho poco claro, por el cual fue condenado el joven Pino Pelosi, arrestado por el robo del vehículo. En su filmografía, que conmocionó al cine italiano en los 60, figuran, entre otras películas, El Evangelio según San Mateo, Pajaritos y pajarracos, Medea, Teorema (basada en su propia novela), Decamerón y Saló o los 120 días de Gomorra.

1985. Los Pumas empatan con los All Blacks

Los Pumas consiguen un histórico empate 21-21 frente a Nueva Zelanda en la cancha de Ferro. Hugo Porta anota todos los puntos del seleccionado argentino de rugby en el único partido frente a los poderosos All Blacks que no termina en derrota. Un knock-on a centímetros del ingoal visitante, en la última jugada del partido, impide la victoria argentina. Recién podrán a vencer a los All Blacks en 2020.

1999. Baltasar Garzón ordena la captura de genocidas argentinos

El juez español Baltasar Garzón ordena la captura de 98 militares argentinos por crímenes del terrorismo de Estado. La orden librada a Interpol no excluye al territorio de la Argentina. Entre otros represores figuran los miembros de las Juntas Militares y Antonio Bussi. La noticia cae como un cimbronazo. El gobierno electo de la Alianza dice que dejará actuar a la Justicia. Fernando de la Rúa terminó bloqueando las posibles extradiciones.

2015. Muere Antonio Dal Masetto

Fallece el escritor Antonio Dal Masetto a los 77 años. Había nacido en 1938 en el pueblo italiano de Intra. Llegó a la Argentina a los doce años. En 1964 apareció su primer libro de cuentos, Lacre. Considerado uno de los grandes narradores argentinos, entre sus novelas destacan Siete de oro, Fuego a discreción, Siempre es difícil volver a casa, La tierra incomparable, Hay unos tipos abajo y La última pelea.

2022. Adiós a Atilio Stampone

El pianista Atilio Stampone, una de las grandes figuras del tango, muere a los 96 años. Integró el revolucionario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Junto a Homero Expósito, escribió el clásico "Afiches". También fue autor de la banda sonora de La historia oficial, la primera película argentina en obtener el Oscar. Tuvo una larga actuación en Sadaic y desde 2000 estuvo al frente de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto".

Además, es el Día de los Fieles Difuntos, una jornada de significación religiosa para recordar a los fallecidos, y que tiene mucha importancia en países como México; y el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, dispuesto por la Asamblea General de la ONU.